Неимоверная воля к победе

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Участник популярного спортивного телешоу American Ninja Warrior продемонстрировал чудеса ловкости и упорства во время прохождения отрезка полосы препятствий.
Победить любой ценой.
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