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Неимоверная воля к победе

Неимоверная воля к победе (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 июля 2021 11:32
Сообщество : Спорт
Метки: American Ninja Warrior   видео   интересно   полоса препятсвий   спорт   
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Участник популярного спортивного телешоу American Ninja Warrior продемонстрировал чудеса ловкости и упорства во время прохождения отрезка полосы препятствий.

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Метки: American Ninja Warrior   видео   интересно   полоса препятсвий   спорт   
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5  комментариев
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162
Денис Веселов 2 часа назад
Ха)))) верткий уж , мне чего-то корова в бомболюке из "Особенностей " вспомнилась)))
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89k
сапер Водичка Полчаса назад
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36
Андрей 56 минут назад
Красава, но все силы потерял здесь
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277
udok7856 Час назад
Из последних сил, молодец мужик.
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