Как научиться делать заднее сальто

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Заднее сальто, как и любой другой акробатический элемент выполняется далеко не с первого раза и требует подготовки. В видео ниже вы найдете небольшой видеоурок, который поможет научиться его делать.
Без предварительной подготовки выполнить сальто назад правильно практически невозможно.
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Метки: видео заднее сальто интересно сальто спорт
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это всегда называлось сальто назад!!!
и таки полностью согласен с предыдущим оратором, без помощи тренера и без зала - прямой путь в травму!