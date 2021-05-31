FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 2202 поста • 390 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Спорт 
Как научиться делать заднее сальто

Как научиться делать заднее сальто (1 фото + 1 видео)

Автор:
31 мая 2021 13:08
Сообщество : Спорт
Метки: видео   заднее сальто   интересно   сальто   спорт   
386
1
1
Заднее сальто, как и любой другой акробатический элемент выполняется далеко не с первого раза и требует подготовки. В видео ниже вы найдете небольшой видеоурок, который поможет научиться его делать.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: видео   заднее сальто   интересно   сальто   спорт   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Алексей 2 часа назад
Проще сказать, как сломать себе позвоночник иди получить черепно-мозговую травму. НЕ делайте этого без знающего тренера и специального зала для подобных занятий. Иначе научитесь на всю жизнь!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Alex 18 минут назад
для этого есть лонжерон! а это...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Mutantino Час назад
заднее сальто .... ну как так то??? как??!!
это всегда называлось сальто назад!!!
и таки полностью согласен с предыдущим оратором, без помощи тренера и без зала - прямой путь в травму!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Купить все одним кликом - от продуктов до товаров до дома Купить все одним кликом - от продуктов до товаров до дома Забавное соревнование гребцов в бассейне Забавное соревнование гребцов в бассейне 8 простых сальто, которые может научиться каждый 8 простых сальто, которые может научиться каждый Небольшое головокружение в день рождения Небольшое головокружение в день рождения Как парень учился делать заднее сальто с помощью видеоурока спортсмена Как парень учился делать заднее сальто с помощью видеоурока спортсмена Любители паркура развлекаются Любители паркура развлекаются
Picard

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

629434



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Проекты, которые оказались слишком грандиозными, чтобы быть реализованными
4
71
Проекты, которые оказались слишком грандиозными, чтобы быть реализованными
Реалии крымского сервиса глазами местной жительницы: все ругают, но все обожают и готовы платить
7
457
Реалии крымского сервиса глазами местной жительницы: все ругают, но все обожают и...
﻿
Набирающие популярность в сообществах
«Кальчо сторико»: экстремальная разновидность футбола
1
8
«Кальчо сторико»: экстремальная разновидность футбола
Стивен Сигал торжественно вступил в партию "СР" и уже подготовил свой первый законопроект
0
60
Стивен Сигал торжественно вступил в партию "СР" и уже подготовил свой первый законопроект
Купить все одним кликом - от продуктов до товаров до дома
Купить все одним кликом - от продуктов до товаров до дома
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Загон для блох?!
0
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#СССР#дети#прикол#подборка#новости#смешно#полиция#екатеринбург
#история#картинки#факты#люди#животные#спорт#позитив#прикольные#город#забавно
#интересно#фотографии#Россия#сатира#эстетика#страна#приколы#познавательно#дпс#интернет

На что жалуетесь?

Вернуться