Пёс грустит из-за улетевшего за забор мяча

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Очевидец запечатлел пса, завороженно смотрящего на улетевший за забор мяч. Пушистый король драмы всем своим видом вызывал сочувствие и ему хотелось помочь. Однако было одно "но".
Так близко, но так далеко.
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