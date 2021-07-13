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Пёс грустит из-за улетевшего за забор мяча

Пёс грустит из-за улетевшего за забор мяча (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 июля 2021 09:27
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   видео   животные   мяч   прикол   собака   
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Очевидец запечатлел пса, завороженно смотрящего на улетевший за забор мяч. Пушистый король драмы всем своим видом вызывал сочувствие и ему хотелось помочь. Однако было одно "но".

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Метки: Юмор   видео   животные   мяч   прикол   собака   
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4  комментария
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alexis Полчаса назад
Лень обходить, всё равно кожаный мешок подаст, ещё и почешет спинку.
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853
Игорь Минуту назад
Да там и лапой достать можно, зачем утруждать себя походом вокруг.
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193
Nevad Black Полчаса назад
все равно помочь надо было! как так то
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