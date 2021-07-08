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Парень пожалел, что обманул свою собаку

Парень пожалел, что обманул свою собаку (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 июля 2021 12:27
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   игра   курьезы   неудача   прикол   собака   фейл   
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Во время игры в «Принеси палку» хозяин попытался обмануть свою собаку. Он сделал вид, что бросает палку, и, увидев убегающего питомца, бросил её в другую сторону. Зря!

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Метки: видео   животные   игра   курьезы   неудача   прикол   собака   фейл   
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Константин 56 минут назад
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Довер Иванович Час назад
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сапер Водичка 2 часа назад
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