Парень пожалел, что обманул свою собаку

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Во время игры в «Принеси палку» хозяин попытался обмануть свою собаку. Он сделал вид, что бросает палку, и, увидев убегающего питомца, бросил её в другую сторону. Зря!
Собака бросилась за заветным предметом и сбила своего владельца, а затем и сама врезалась в открытую дверь автомобиля.
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