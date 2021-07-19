FISHKINET
О роботе, который завоюет ваш ковёр и ваше сердце О роботе, который завоюет ваш ковёр и ваше сердце Фотографии, глядеть на которые - сплошная боль Фотографии, глядеть на которые - сплошная боль Умер второй ребенок из трех, сбитых 18-летней студенткой на пешеходном переходе Умер второй ребенок из трех, сбитых 18-летней студенткой на... Иди меняй! Девочка не оценила дорогой подарок мамы Иди меняй! Девочка не оценила дорогой подарок мамы Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные Наша реальность полностью сломана и этот пост тому полное подтверждение Наша реальность полностью сломана и этот пост тому полное... Калейдоскоп воскресного позитива Калейдоскоп воскресного позитива Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки «Парад» немцев в Москве «Парад» немцев в Москве Уникальное видео: путешествие вокруг Юпитера и его спутника за три минуты Уникальное видео: путешествие вокруг Юпитера и его спутника за три... Что за штука: самые странные находки Что за штука: самые странные находки «Советское детство»: наивно честные рисунки Зои Черкасской «Советское детство»: наивно честные рисунки Зои Черкасской Самые любимые советские колбасы Самые любимые советские колбасы Гифки дня Гифки дня 15 человек, у которых день сегодня - хуже некуда 15 человек, у которых день сегодня - хуже некуда Появились первые кадры с места лобового столкновения двух грузовых поездов в Амурской области Появились первые кадры с места лобового столкновения двух грузовых... На Камчатке бушуют "комариные" смерчи На Камчатке бушуют "комариные" смерчи Угарный маркетинг Угарный маркетинг Позабытая принцесса: как выглядела в молодости дочь Елизаветы II Позабытая принцесса: как выглядела в молодости дочь Елизаветы II
Главная > Видео 
Необычный гараж, в котором можно жить

Необычный гараж, в котором можно жить (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 июля 2021 08:19
Метки: видео   гараж   интересно   мужская берлога   необычно   
1255
1
1
Говорят, что чем стервознее у мужчины жена, тем лучше у него гараж. Если это так, то жена владельца этого гаража настоящая фурия.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: видео   гараж   интересно   мужская берлога   необычно   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Cornho 2 часа назад
Что-то мне подсказывает, что это вовсе не стандартный гараж 3х6.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
1k
AndreyOnovamnado Час назад
Необычный гараж, в котором можно житьПосмотреть
Необычный гараж, в котором можно жить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
О роботе, который завоюет ваш ковёр и ваше сердце О роботе, который завоюет ваш ковёр и ваше сердце Мастер перевоплощений Мастер перевоплощений Огурца из банки не желаете? Огурца из банки не желаете? Парень решил перенести пчел в новое место на своей руке Парень решил перенести пчел в новое место на своей руке Необычная банка с огурцами Необычная банка с огурцами Канадский паспорт в ультрафиолетовом свете Канадский паспорт в ультрафиолетовом свете
Alex Chebrikov

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

559042



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
35 безумно дорогих ошибок и катастроф, на которые даже смотреть больно
0
103
35 безумно дорогих ошибок и катастроф, на которые даже смотреть больно
Как живут потомки викингов в "стране львов"
14
67
Как живут потомки викингов в "стране львов"
﻿
Набирающие популярность
Мормышинг в микро-ручье. Окунь и плотва отлично ловятся в жару
0
11
Мормышинг в микро-ручье. Окунь и плотва отлично ловятся в жару
Кто не рискует, тот не... Илон Маск
1
6
Кто не рискует, тот не... Илон Маск
ТОП-6 бесшумных электрических щёток 20201 года
ТОП-6 бесшумных электрических щёток 20201 года
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#СССР#люди#приколы#прикольные#кино#сша#Москва#Германия
#интересно#факты#картинки#Россия#животные#ynews#наводнение#подборка#фильм#страна
#фото#фотографии#удивительно#в мире#комментарии#роль#смешно#природа#сарказм.

На что жалуетесь?

Вернуться