Необычный гараж, в котором можно жить

Говорят, что чем стервознее у мужчины жена, тем лучше у него гараж. Если это так, то жена владельца этого гаража настоящая фурия.

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Иногда за внешне ничем не примечательными воротами может скрываться неплохая мужская берлога. Похоже, что в этом гараже автомобиль никто хранить и ремонтировать не собирается.