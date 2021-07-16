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Забавная карточная игра для веселой компании

Забавная карточная игра для веселой компании (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 июля 2021 12:22
Метки: азарт   видео   игра   интересно   карты   развлечения   
549
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Простая карточная игра, которая отличается азартностью и напряженностью. С её помощью обычные дружеские посиделки способны заиграть новыми красками.

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Метки: азарт   видео   игра   интересно   карты   развлечения   
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996
голландец Час назад
Тараканьи бега!
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14k
Габит Калыков 12 минут назад
Самая смешная игра, которую мы играли на картах - "Верю, не верю"
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4k
ron 22 минуты назад
Гонки на тузах!
В хорошем смысле этого слова)))
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20
feden 44 минуты назад
я извиняюсь - а какие правила?
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32k
Опаньки Час назад
капец шумные соседи
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27k
lem02 Час назад
Игра явно не на скорость, но на заметку возьму...
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