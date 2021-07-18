Украинцы в ужасе от мультфильма про «пук» за бюджетные миллионы

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На Украине за бюджетные деньги создали удручающий мультсериал «Кузюка». Снято уже более 70 серий, на которые Минкульт выделил около 13 млн гривен.
Как пишет украинское издание «Вести», украинским зрителям мультфильм откровенно не нравится. Они отмечают низкое качество создания мультсериала и не понимают, на что уходят такие деньги.
«I в кiмнатi, й на душi всiм стає теплiше, коли пукає малюк — свiт стає добрiшим», — такую песенку поют герои «Кузюки» в одной из серий.
(Перевод: И в комнате и на душе, всем становится теплее, когда пукает малыш - мир становится добрым.)
На YouTube-канале «Кузюки» доступны 75 серий, при этом на нём всего 420 подписчиков. Серию «Пук» за 4 месяца посмотрели 6,6 тыс. раз.
Комментарии на YouTube-канале предусмотрительно отключены, поэтому на этой платформе зрители не могут донести до создателей мультсериала свою оценку их творчества. Им приходится делать это в соцсетях.
Больше всего критики у украинцев вызывает примитивность мультфильма. В кадре видны чьи-то руки, которые держат мягкую игрушку, параллельно звучит текст.
При этом на подобные ролики тратятся миллионы бюджетных гривен, и многие уверены, что смогут снять лучшее видео за те же деньги.
(Перевод: И в комнате и на душе, всем становится теплее, когда пукает малыш - мир становится добрым.)
На YouTube-канале «Кузюки» доступны 75 серий, при этом на нём всего 420 подписчиков. Серию «Пук» за 4 месяца посмотрели 6,6 тыс. раз.
Комментарии на YouTube-канале предусмотрительно отключены, поэтому на этой платформе зрители не могут донести до создателей мультсериала свою оценку их творчества. Им приходится делать это в соцсетях.
Больше всего критики у украинцев вызывает примитивность мультфильма. В кадре видны чьи-то руки, которые держат мягкую игрушку, параллельно звучит текст.
При этом на подобные ролики тратятся миллионы бюджетных гривен, и многие уверены, что смогут снять лучшее видео за те же деньги.
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Метки: Украина кузюка мультфильм пук
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Вот пример, мультфильма тех лет, который конкурировал с такими шедевром Союзмультфильма
как "Ну Погоди" или "приключения кота Леопольда"
Раздался страшный звук,
Этим звуком оказался ,
Чей-то громкий пук,
И стране-каюк!
В общем кто-то на экране, набивая свою мошну, по сути крутит для украинских граждан кукиши и дули. О, Господи...
Главное не останавливайтесь!