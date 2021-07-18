Украинцы в ужасе от мультфильма про «пук» за бюджетные миллионы

«I в кiмнатi, й на душi всiм стає теплiше, коли пукає малюк — свiт стає добрiшим», — такую песенку поют герои «Кузюки» в одной из серий.



(Перевод: И в комнате и на душе, всем становится теплее, когда пукает малыш - мир становится добрым.)



На YouTube-канале «Кузюки» доступны 75 серий, при этом на нём всего 420 подписчиков. Серию «Пук» за 4 месяца посмотрели 6,6 тыс. раз.



Комментарии на YouTube-канале предусмотрительно отключены, поэтому на этой платформе зрители не могут донести до создателей мультсериала свою оценку их творчества. Им приходится делать это в соцсетях.



Больше всего критики у украинцев вызывает примитивность мультфильма. В кадре видны чьи-то руки, которые держат мягкую игрушку, параллельно звучит текст.



При этом на подобные ролики тратятся миллионы бюджетных гривен, и многие уверены, что смогут снять лучшее видео за те же деньги.