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Украинцы в ужасе от мультфильма про «пук» за бюджетные миллионы

Украинцы в ужасе от мультфильма про «пук» за бюджетные миллионы (1 видео)

Автор:
18 июля 2021 10:49
Метки: Украина   кузюка   мультфильм   пук   
581
1
На Украине за бюджетные деньги создали удручающий мультсериал «Кузюка». Снято уже более 70 серий, на которые Минкульт выделил около 13 млн гривен.

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Метки: Украина   кузюка   мультфильм   пук   
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22  комментария
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28k
ACU900 2 часа назад
И ведь когда-то даже на Укране делали хорошие мультфильмы. Причем каждый кадр рисовали вручную без всяких компьютеров. Что же стало сейчас?
Вот пример, мультфильма тех лет, который конкурировал с такими шедевром Союзмультфильма
как "Ну Погоди" или "приключения кота Леопольда"
Ссылка youtu.be
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13k
Михаил Гривин 18 минут назад
Это просто такой хитрый план: снять так, что б Бэдкомедиан сделал на ЭТО обзор и пропиариться.
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3k
Gen Dem Полчаса назад
Ну вот только не россиянам обсуждать распил бабла))) Так как он нагло и в открытую пилится в России,а тем более скрепно и под молчаливое согласие 86% Аленей,так не пилится негде))) Хотя да,ведь это так по русски,смотреть как там у соседей,не замечая ,что твориься у самих.Ребята.вы с начала у себя порядок наведите,что бы можно было сказать ,что у вас лучше,а не хуже или так же. И да,для тех кто с Ольгино,я не с Украины.
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4k
RomaXz 39 минут назад
Кто то решил взять пример с российских киноделов
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8k
Vacony 50 минут назад
как это развидеть теперь
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26
Иоан Петрович Час назад
Простой и незамысловатый способ красть бюджетные деньги. И это практикуется не только на Украине и в России.
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1k
Lovels Travel Час назад
Ссылка www.youtube.com
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516
робт Час назад
почему пук а не пiк
это что за маскализмы в великой и могучей мове
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9k
MakDag Час назад
Пук украинской культуры необходимо прировнять к особо опасным отравляющим веществам.
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11k
Taximaxi 2 часа назад
Из газотранспортной системы,
Раздался страшный звук,
Этим звуком оказался ,
Чей-то громкий пук,
И стране-каюк!
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8k
Клёст 2 часа назад
,,...В кадре видны чьи-то руки, которые держат мягкую игрушку, параллельно звучит текст...,,
В общем кто-то на экране, набивая свою мошну, по сути крутит для украинских граждан кукиши и дули. О, Господи...
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6k
Ф Ив 2 часа назад
Была (а может и до сих пор есть) на шведском тв такая детская передача: «Biss & Kajs», в котором главные герои струя мочи и какашка. Подозреваю, что украинские создатели сего мультика вдохновлялись тем шоу.
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5k
Ya 2 часа назад
Интересно чей щенок или жена(из хозяев страны) занимает все руководящие посты в производстве мультика и получает все эти деньги.
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4k
Борис Карабанов 2 часа назад
Актуальная тема. Стрижка газовых купонов, похоже, подходит е концу.
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2k
Алекс Крайчек 2 часа назад
"Пiсенька".....
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25k
Лабуда Автор поста 2 часа назад
Да уж, культура на высоте!
Главное не останавливайтесь!
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