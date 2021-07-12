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Сообщество Истории барона Мюнхгаузена 163 поста • 41 подписчик подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 20
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В лесу в Докшицком районе лосенок упал в битум

В лесу в Докшицком районе лосенок упал в битум (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 июля 2021 16:21
Сообщество : Истории барона Мюнхгаузена
Метки: Лосёнок   битум   спасение   
271
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1
Посмотрите, как его всем миром спасали

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Метки: Лосёнок   битум   спасение   
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13  комментариев
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62k
Viktor 3 часа назад
Ну чё сказать - молодцы
, только какой мудак в лесу битум разлил!
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46k
parallax 40 минут назад
Утопить бы в этом битуме того водятла, что его туда вылил.
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8k
*Сергей* Час назад
Хорошо что есть такие люди!
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13k
Роберт Шекли 2 часа назад
Лосенка передали работникам ОО «Белорусское общество охотников и рыболовов»
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420
Руслан 3 часа назад
Они там свой фонтан городской починили, может кто знает?
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37k
dima423 3 часа назад
все спрашивают откуда в лесу битум...ребят вы в каком веке живете, уже давно пора спрашивать откуда в лесу лоси)) сарказм если что
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1k
Влад Чернов 3 часа назад
да уж. откуда там битум ???
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2k
Hunde Beißer2 3 часа назад
И не слова о том,ОТКУДА В ЛЕСУ СУКА БИТУМ ???
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Барон Мюнхгаузен

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