В лесу в Докшицком районе лосенок упал в битум

271
1
1
Посмотрите, как его всем миром спасали
Утром 11 июля спасателям поступило сообщение о том, что в районе мемориального комплекса «Шуневка» в Докшицком районе, в лесном массиве лосенок упал в битум и самостоятельно оттуда выбраться не может. Подробности спасательной операции рассказали в пресс-службе МЧС.
— О происшествии мы сразу сообщили работникам Докшицкого районного исполнительного комитета, ОО «Белорусское общество охотников и рыболовов», районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, ветеринарной станции, — рассказывает заместитель начальника по идеологической и кадровой работе Докшицкого районного отдела по ЧС Евгений Мацкевич. — Когда мы подъехали к месту, нас на дороге встретили граждане, которые обнаружили животное, провели к нему. Лосенок был обессиленный, совсем не двигался.
Не теряя времени, работники МЧС приступили к его спасению. Они обливали лосенка водой и потихоньку снимали пласты битума. Когда полностью очистили, перенесли в тень. К этому времени работники местного хозяйства подвезли молоко.
Пострадавшее животное также осмотрел ветеринарный врач и оказал ему первую медицинскую помощь.
Лосенка передали работникам ОО «Белорусское общество охотников и рыболовов» для дальнейшего наблюдения за ним.
Пострадавшее животное также осмотрел ветеринарный врач и оказал ему первую медицинскую помощь.
Лосенка передали работникам ОО «Белорусское общество охотников и рыболовов» для дальнейшего наблюдения за ним.
Источник:
Ссылки по теме:
- Спасение попавшей в беду цапли
- Спасение увязшего в мазутной яме лосенка
- Рыбаки спасли собаку, оставленную кем-то в мешке с камнями на свалке
- Школьники спасли уплывавшую на льдине собаку
- Спасательная операция с неожиданным финалом
45
Понравилось45
Новости партнёров
С битумом...