В лесу в Докшицком районе лосенок упал в битум

— О происшествии мы сразу сообщили работникам Докшицкого районного исполнительного комитета, ОО «Белорусское общество охотников и рыболовов», районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, ветеринарной станции, — рассказывает заместитель начальника по идеологической и кадровой работе Докшицкого районного отдела по ЧС Евгений Мацкевич. — Когда мы подъехали к месту, нас на дороге встретили граждане, которые обнаружили животное, провели к нему. Лосенок был обессиленный, совсем не двигался.