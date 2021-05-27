Спасательная операция с неожиданным финалом

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Похожий на луговую собачку грызун упал в глубокую яму и не мог выбраться из неё самостоятельно. Девушка спустилась туда по лестнице и достала животное, однако оно недолго радовалось свободе.
Видео, предположительно, снято в Бразилии. Рекомендую убавить громкость звука во время просмотра видео.
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