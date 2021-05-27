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Спасательная операция с неожиданным финалом

Спасательная операция с неожиданным финалом (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 мая 2021 08:06
Сообщество : Животные
Метки: видео   грызун   животные   луговая собачка   неожиданно   спасение   
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Похожий на луговую собачку грызун упал в глубокую яму и не мог выбраться из неё самостоятельно. Девушка спустилась туда по лестнице и достала животное, однако оно недолго радовалось свободе.

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Метки: видео   грызун   животные   луговая собачка   неожиданно   спасение   
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6  комментариев
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12k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
Мясооо, омном ном ном!)))) Собака - грызуновпоедака!
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804
Сапоги Илона Маска 37 минут назад
Я так хомяка детям купил. Кошка решила, что это для нее принесли ужин.
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Юстас ЗаПутинцев 42 минуты назад
От судьбы не уйдёшь! Раз пришел твой час-прими достойно! :)
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8k
DumDum 56 минут назад
Трогательная история дружбы между животными: злые люди выгнали грызуна из только что найденного жилища, а друг понёс искать новое...
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17k
Юрий Час назад
Собаку Шариком кличут?
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202k
Барон Мюнхгаузен 2 часа назад
Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал...
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