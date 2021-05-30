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Спасение белки от агрессивных окуней

Спасение белки от агрессивных окуней (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 мая 2021 08:36
Сообщество : Животные
Метки: белка   видео   животные   окуни   спасение   фото   
965
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Канадский рыбак Мэтт Майерс чудом спас белку от напавших на нее окуней.

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Метки: белка   видео   животные   окуни   спасение   фото   
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6k
vitenok Час назад
Не в свой район заплыла.
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65k
Каракули 4 минуты назад
Несколько раз видел как в канаде рыбаки сфотографировавшись с рыбой отпускают ее назад в воду.Я их спрашиваю в чем смысл рыбалки?. Они смеются и говорят в отдыхе..
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193
a_komolow 4 минуты назад
Жирный плюс в карму мужику!
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26k
Молчун 11 минут назад
Даже белки плавать умеют, в отличии от меня.
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171
SVG Час назад
Судя по бурунам в озеро камень брось, в рыбу попадёшь. А на товарище видимо рыболовный магазин обогатился, но кроме белок пока ни чего особо не попадается. 8 чемоданов блёсен, пока до нужной дойдёшь...
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12k
Lynx Час назад
Семок зажилил рыбачок.
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