Спасение белки от агрессивных окуней

Майерс рыбачил на реке Мирамиши в канадской провинции Нью-Брансуик, сообщает UPI. Он заметил необычную активность окуней в воде, окруживших палку. Мужчина подплыл поближе и увидел, что палка на самом деле была рыжей белкой. Рыбы кусали ее и не давали зверьку плыть.



«Я не думаю, что они пытались ее съесть», — сказал Майерс. Скорее всего, окуни перепутали зверька с самкой, готовящейся метать икру.



Майерс подхватил зверька на весло, и белка тут же вскарабкалась на лодку. Канадец высадил ее на суше и продолжил рыбалку.