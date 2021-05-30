Спасение белки от агрессивных окуней

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Канадский рыбак Мэтт Майерс чудом спас белку от напавших на нее окуней.
Майерс рыбачил на реке Мирамиши в канадской провинции Нью-Брансуик, сообщает UPI. Он заметил необычную активность окуней в воде, окруживших палку. Мужчина подплыл поближе и увидел, что палка на самом деле была рыжей белкой. Рыбы кусали ее и не давали зверьку плыть.
«Я не думаю, что они пытались ее съесть», — сказал Майерс. Скорее всего, окуни перепутали зверька с самкой, готовящейся метать икру.
Майерс подхватил зверька на весло, и белка тут же вскарабкалась на лодку. Канадец высадил ее на суше и продолжил рыбалку.
«Я не думаю, что они пытались ее съесть», — сказал Майерс. Скорее всего, окуни перепутали зверька с самкой, готовящейся метать икру.
Майерс подхватил зверька на весло, и белка тут же вскарабкалась на лодку. Канадец высадил ее на суше и продолжил рыбалку.
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