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Утка чудом осталась жива после своей прогулки среди хищников

Утка чудом осталась жива после своей прогулки среди хищников (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 сентября 2020 09:13
Сообщество : Животные
Метки: аллигатор   видео   животные   повезло   птица   утка   
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Утка решила проложить свой путь по отдыхавшим на берегу водоема кровожадным рептилиям. Опасную прогулку птицы запечатлел очевидец.

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Метки: аллигатор   видео   животные   повезло   птица   утка   
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7  комментариев
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38k
Raush 2 часа назад
Да блин, утки нынче отмороженные пошли. Еще немного и они будут на крокодилов толпой нападать...
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8k
Serg2001 Полчаса назад
Интересно, а как она плавать умудряется с такими стальными яйцами... )
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7k
Otium7 2 часа назад
Ссылка coub.com
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7k
Клёст 2 часа назад
Да эта утка просто последней в своей стае шла - крокодилы наелись теми кто впереди также бесстрашно шагал, и отпустили дуру)))
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20k
Vazari 2 часа назад
С чего вы взяли, что это глупая утка? Это же Дафи-дак. Известный тролль в среде уток))
С чего вы взяли, что это глупая утка? Это же Дафи-дак. Известный тролль в среде уток))
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7k
Otium7 2 часа назад
Ссылка coub.com
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4k
vitenok 2 часа назад
Тупая утка.
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