Утка чудом осталась жива после своей прогулки среди хищников

Утка решила проложить свой путь по отдыхавшим на берегу водоема кровожадным рептилиям. Опасную прогулку птицы запечатлел очевидец.
Кровожадный турист, предвкушая охоту в исполнении рептилий, запечатлел передвижения глупой птицы, направившейся прямо к хищникам.
Пернатая путешественница явно разочаровала любителя острых ощущений и дважды умудрилась выбежать буквально из пасти двух отдыхающих на берегу водоёма рептилий.
Пернатая путешественница явно разочаровала любителя острых ощущений и дважды умудрилась выбежать буквально из пасти двух отдыхающих на берегу водоёма рептилий.
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