Любителя хлопать до остановки самолета посвящается

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Некоторые пассажиры любят хлопать в ладоши, когда приземляется самолет, в котором они летят. Для них это способ поблагодарить пилота за мягкую посадку. Данное видео доказывает, что не стоит начинать хлопать раньше времени.
А у вас есть привычка хлопать в самолете?
Один из пассажиров самолета запечатлел не слишком мягкую посадку воздушного судна.
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Метки: видео привычка приземление самолет хлопанье
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Ну а почему бы не послушать в ладошки, все же так делают
P.s.всегда с искренним удивлением и не пониманием смотрю на традицию наших с вами соотечественников, когда они начинают хлопать, и почему-то мне становится стыдно. Может конечно это попытка снять стресс, не знаю, но смотрится как в средневековье.
С другой стороны, посадить ваши жопы на лайнере в разных условиях уже подвиг, отсюда стадная благодарность. Клише. Скажите спасибо, что вы выжили.
Патологоанатому вообще тоска-печаль.
- Пётр Семёныч, хлопают! Ой, хлопают!
- Да?... Хм. А ну-ка давай на второй круг!.. "взжжжжжж"
Глупцы, 40 с лишним тонн еще остановить надо.