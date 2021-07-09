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Любителя хлопать до остановки самолета посвящается

Любителя хлопать до остановки самолета посвящается (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 июля 2021 11:21
Метки: видео   привычка   приземление   самолет   хлопанье   
2839
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Некоторые пассажиры любят хлопать в ладоши, когда приземляется самолет, в котором они летят. Для них это способ поблагодарить пилота за мягкую посадку. Данное видео доказывает, что не стоит начинать хлопать раньше времени.

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Метки: видео   привычка   приземление   самолет   хлопанье   
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44  комментария
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2k
lekha-fil 2 часа назад
На койвообще хлопают? Дебилизм.
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2k
VikaR 4 минуты назад
Никогда не хлопала. Всегда испытываю испанский стыд от этих хлопаний. Летаю много. Очень. Посадки не боюсь. Стрессов не испытываю. Ну и еще я фаталистка.
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12k
banzai7 9 минут назад
Верните апплодисменты!
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16k
Злобный Члегр 15 минут назад
Хлопать нужно не при касании ВПП, а только после опрессовки шасси, когда уже можно тормозить реверсом двигателя. Это хорошо слышно. Тогда уж самолет точно никуда не денется.
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418
Семен 18 минут назад
Пилот услышал и решил повторить посадку "на бис". Но полосы не хватило...
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1k
Fara Zolkin 19 минут назад
Мы с вами летим по воздуху, это же магия мать ее, вы добираетесь на другой край света за 9 часов,это действительно здорово.
Ну а почему бы не послушать в ладошки, все же так делают

P.s.всегда с искренним удивлением и не пониманием смотрю на традицию наших с вами соотечественников, когда они начинают хлопать, и почему-то мне становится стыдно. Может конечно это попытка снять стресс, не знаю, но смотрится как в средневековье.
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1k
Евгений Кондратьев 20 минут назад
Плохо хлопали
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11k
Oleg 24 минуты назад
вообще не понимаю вот этого хлопанья... чего хлопать? кому хлопать? там за штурвалом маленькие детсадовские дети? похлопаем мальчикам васе и пете за то, что они красивый куличек слепили? взрослые люди, выполняют свою работу. спасибо на выходе и всего хорошего.
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6k
B0n Полчаса назад
Ген стадного хабальства и задора. Почему его не трогает корона? Потому что мы сильны, блть! Науяримся чивасом и хлопаем.
С другой стороны, посадить ваши жопы на лайнере в разных условиях уже подвиг, отсюда стадная благодарность. Клише. Скажите спасибо, что вы выжили.
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5k
Sergey Полчаса назад
что это за инцидент такой ? что то в новостях о нем не слышал...все таки выкатывание за пределы обычно освящают в СМИ
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3k
Макс 39 минут назад
Я хирург и мне после операции не хлопают

Патологоанатому вообще тоска-печаль.
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7k
JeanLuk 49 минут назад
Не хлопаю. А зачем? Все равно в кабине этого не слышно
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5k
mr.Poher Час назад
А ещё я таксистам всегда хлопаю и в метро на каждой остановке!
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11k
Дядя Саша Час назад
Кстати, пилоты обычно обижаются на подобные хлопки.
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10k
Taximaxi Час назад
Ритмичное хлопанье в ладоши ,вызывает резонанс самолёта и он вибрируя,начинает подпрыгивать,теряя сцепление с полосой. Поэтому,лучше кричать ура!,бис!,брависсимо! Или на худой конец-хлопать вразнобой.
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13k
Booka1a 2 часа назад
хлопать надо было громче. пилоты от этого заряжаются маной и лучше контролируют самолет. а тут жиденькие хлопочки какие-то, вот и скатился с полосы
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5k
Bartello 2 часа назад
А я вот хлопаю после посадки самолёта, до взлёта и иногда во время полёта но не больше чем по 50 грамм.
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5k
Shade116 2 часа назад
Я никогда не понимал эту традицию, приземлился самолет за это надо спасибо надо сказать? Представляю пассажиров бла-бла кар, в конце поездки аплодируют))
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4k
Игорь 2 часа назад
Никогда этого хлопанья не понимал. И как только коснется самолет полосы, сразу все хлопают в экстазе, зачем?!
Глупцы, 40 с лишним тонн еще остановить надо.
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62
Serghei Podlesnii Игорь Полчаса назад
Хорошо, если 40, а иной раз и все 400! :)
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1k
Татьяна Юсова 2 часа назад
А если бы не хлопали, то самолет не скатился бы с посадочной полосы? Как эти два события (хлопанье и не слишком мягкая посадка) связаны между собой?
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9k
Шурум-бурум 2 часа назад
хлопают до полной остановки самолета только те, кто редко летает
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