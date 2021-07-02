Кроликам приходится жить на плоту из-за подтопления села в Амурской области

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В Амурской области село Игнатьево оказалось затоплено, и местному жителю пришлось спасать своих кроликов от паводка, переселив их на плот. Ежедневно он их навещает и подкармливает.
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