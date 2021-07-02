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Кроликам приходится жить на плоту из-за подтопления села в Амурской области

Кроликам приходится жить на плоту из-за подтопления села в Амурской области (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 июля 2021 10:17
Сообщество : Животные
Метки: Амурская область   видео   домашние животные   животные   кролики   плот   подтопление   потоп   
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В Амурской области село Игнатьево оказалось затоплено, и местному жителю пришлось спасать своих кроликов от паводка, переселив их на плот. Ежедневно он их навещает и подкармливает.

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Метки: Амурская область   видео   домашние животные   животные   кролики   плот   подтопление   потоп   
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Сибиряк 56 минут назад
Дед Мазай блин:-)
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Vossen

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