Зеленый гоблин: в Нью-Йорке засняли человека, летящего на дроне по Таймс-сквер

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Нью-Йорк видел много интересных персонажей, но человек, парящий на Таймс-сквер, может быть одним из самых интересных в последнее время. Люди в Интернете прозвали его Зеленым гоблином из фильма «Человек-Паук».
Кстати, личность пилота установлена. Это Хантер Ковальд, который потратил немало времени на то, чтобы сконструировать странный летательный аппарат. Мужчина утверждает, что получил все необходимые разрешения для перемещения по улицам города таким способом, но полиция Нью-Йорка всё равно заявила, что проверит и расследует этот случай.
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Метки: Нью-Йорк видео летательный аппарат полет
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