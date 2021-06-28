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Зеленый гоблин: в Нью-Йорке засняли человека, летящего на дроне по Таймс-сквер

Зеленый гоблин: в Нью-Йорке засняли человека, летящего на дроне по Таймс-сквер (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 июня 2021 09:29
Метки: Нью-Йорк   видео   летательный аппарат   полет   
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Нью-Йорк видел много интересных персонажей, но человек, парящий на Таймс-сквер, может быть одним из самых интересных в последнее время. Люди в Интернете прозвали его Зеленым гоблином из фильма «Человек-Паук».

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Метки: Нью-Йорк   видео   летательный аппарат   полет   
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