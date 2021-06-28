Зеленый гоблин: в Нью-Йорке засняли человека, летящего на дроне по Таймс-сквер

Кстати, личность пилота установлена. Это Хантер Ковальд, который потратил немало времени на то, чтобы сконструировать странный летательный аппарат. Мужчина утверждает, что получил все необходимые разрешения для перемещения по улицам города таким способом, но полиция Нью-Йорка всё равно заявила, что проверит и расследует этот случай.