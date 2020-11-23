Краткое пособие по-русскому мату для иностранцев с забавными иллюстрациями

Русскоговорящий мужчина решил подарить своим друзьям из США забавную книжку, погружающую в мир русского мата. Книжечка, которая могла бы быть и побольше, иллюстрирует некоторые русские бранные выражения.
Присутствует ненормативная лексика.
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