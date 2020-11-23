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Краткое пособие по-русскому мату для иностранцев с забавными иллюстрациями

Краткое пособие по-русскому мату для иностранцев с забавными иллюстрациями (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 ноября 2020 11:46
Сообщество : Юмор
Метки: видео   книжка   маты   подарок   прикол   русский мат   юмор   
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Русскоговорящий мужчина решил подарить своим друзьям из США забавную книжку, погружающую в мир русского мата. Книжечка, которая могла бы быть и побольше, иллюстрирует некоторые русские бранные выражения.

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Метки: видео   книжка   маты   подарок   прикол   русский мат   юмор   
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11k
Иван 38 минут назад
*умилительно* @бушки-воробушки
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602
евгений 21 минуту назад
Боюсь, это введёт их в ещё больший ступор)
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