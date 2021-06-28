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Бразильской девушке стало плохо во время полета на параплане

Бразильской девушке стало плохо во время полета на параплане (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 июня 2021 07:51
Метки: видео   неудача   парашют   парашютист   прыжок с парашютом   тошнота   
636
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Бразильянка Тамирис решила полетать в тандеме с инструктором на параплане. Неожиданно, когда они пролетели над пляжем Сан-Конрадо в Рио-де-Жанейро, девушка внезапно почувствовала себя немного плохо и не смогла ничего с собой поделать.

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Метки: видео   неудача   парашют   парашютист   прыжок с парашютом   тошнота   
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5  комментариев
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170
Евгений Демидов 2 часа назад
Так себе удовольствие загорающим внизу на пляже порцию блеванте с небес неожиданно принять...
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1k
Виктор 55 минут назад
Привет с небес )
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2k
Александр Едигаров 58 минут назад
48 мин летали что-бы точно знать что все кого она испачкала ушли
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10k
Джон Уик 2 часа назад
И что же мы интересного тут посмотрели?
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11k
Дядя Саша 2 часа назад
Я бы там ещё и обосрался...
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