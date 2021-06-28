Бразильской девушке стало плохо во время полета на параплане

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Бразильянка Тамирис решила полетать в тандеме с инструктором на параплане. Неожиданно, когда они пролетели над пляжем Сан-Конрадо в Рио-де-Жанейро, девушка внезапно почувствовала себя немного плохо и не смогла ничего с собой поделать.
Среднее время полета большинства людей на парапланах составляет 8 минут, а Тамирис летела целых 48 минут в тот день.
Авторский пост
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