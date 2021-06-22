Поставившую чужого ребенка на колени россиянку лишили детей

По данным ведомства, двое детей 35-летней россиянки находились в «социально опасном положении». Также выяснилось, что до инцидента женщина дважды привлекалась к административной ответственности.



«18 июня в дежурную часть полиции поступило сообщение, что эта же женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, причинила телесные повреждения 12-летней девочке на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений», — добавили в региональном МВД.



Россиянка заставила ребенка на коленях просить прощения у ее сына. На просьбы очевидцев не трогать мальчика она отвечала агрессией. За женщину вступился мужчина, который устроил драку с защитниками ребенка. Мать мальчика, которого заставляли извиняться на коленях, заявила о произошедшем в полицию. Она также сообщила о нанесенных ему телесных повреждениях.