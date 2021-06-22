Поставившую чужого ребенка на колени россиянку лишили детей

820
1
1
Инспекторы по делам несовершеннолетних изъяли детей у жительницы Красноярска, которая поставила чужого ребенка на колени ради извинений. Об этом сообщили на сайте регионального МВД.
По данным ведомства, двое детей 35-летней россиянки находились в «социально опасном положении». Также выяснилось, что до инцидента женщина дважды привлекалась к административной ответственности.
«18 июня в дежурную часть полиции поступило сообщение, что эта же женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, причинила телесные повреждения 12-летней девочке на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений», — добавили в региональном МВД.
Россиянка заставила ребенка на коленях просить прощения у ее сына. На просьбы очевидцев не трогать мальчика она отвечала агрессией. За женщину вступился мужчина, который устроил драку с защитниками ребенка. Мать мальчика, которого заставляли извиняться на коленях, заявила о произошедшем в полицию. Она также сообщила о нанесенных ему телесных повреждениях.
«18 июня в дежурную часть полиции поступило сообщение, что эта же женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, причинила телесные повреждения 12-летней девочке на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений», — добавили в региональном МВД.
Россиянка заставила ребенка на коленях просить прощения у ее сына. На просьбы очевидцев не трогать мальчика она отвечала агрессией. За женщину вступился мужчина, который устроил драку с защитниками ребенка. Мать мальчика, которого заставляли извиняться на коленях, заявила о произошедшем в полицию. Она также сообщила о нанесенных ему телесных повреждениях.
с чего все началось
Источник:
Источник:
Ссылки по теме:
- Обезьяна на мотоцикле попыталась выкрасть ребенка
- Подарок жене-изменнице на день рождения дочери
- Женщина была вынуждена рожать на парковке роддома
- Малыш увидел собственную истерику со стороны и был шокирован
- Опыт — это бесценно! Противостояние мальчика против лопаты
36
Понравилось36
Новости партнёров
--------------------------------------------
Россиянка заставила ребенка на коленях просить прощения у ее сына. На просьбы очевидцев не трогать МАЛЬЧИКА она отвечала агрессией. За женщину вступился мужчина, который устроил драку с защитниками ребенка. Мать МАЛЬЧИКА, которого заставляли извиняться на коленях, заявила о произошедшем в полицию. Она также сообщила о нанесенных ему телесных повреждениях.
-------------------------------------------
Дак кого она заставила мальчика или девочку? Автору копипасту читать некогда, срочно в тираж.
сначала она избила девочку 12 летнюю
через несколько дней мальчика 10 летнего
Вы по принципу:
Дать по роже и дать в рожу одно и тоже.
А вот дать по жопе и дать в жопу две большие разницы.
Так тут без разницы,ее усыплять надо.