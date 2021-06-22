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Поставившую чужого ребенка на колени россиянку лишили детей

Поставившую чужого ребенка на колени россиянку лишили детей (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 июня 2021 14:33
Метки: дети   колени   лишение   опека   яжемать   
820
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Инспекторы по делам несовершеннолетних изъяли детей у жительницы Красноярска, которая поставила чужого ребенка на колени ради извинений. Об этом сообщили на сайте регионального МВД.

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Метки: дети   колени   лишение   опека   яжемать   
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23  комментария
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11k
Eltiftel 2 часа назад
почему именно такие люди плодятся как кролики?!
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127
Руслан 16 минут назад
Довыё@ывалась быдло яжемать. Так ей и надо
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5k
Ya Полчаса назад
А тут оказывается настоящий триллер развивается.
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−72
wr2x2 Час назад
за малолетних хулиганов должны отвечать их родители. Так что надо было мамашу обидчика ставить на колени
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5k
Sanar 2 часа назад
«18 июня в дежурную часть полиции поступило сообщение, что эта же женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, причинила телесные повреждения 12-летней ДЕВОЧКЕ на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений», добавили в региональном МВД.
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Россиянка заставила ребенка на коленях просить прощения у ее сына. На просьбы очевидцев не трогать МАЛЬЧИКА она отвечала агрессией. За женщину вступился мужчина, который устроил драку с защитниками ребенка. Мать МАЛЬЧИКА, которого заставляли извиняться на коленях, заявила о произошедшем в полицию. Она также сообщила о нанесенных ему телесных повреждениях.
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Дак кого она заставила мальчика или девочку? Автору копипасту читать некогда, срочно в тираж.
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5k
Александр Зотов 2 часа назад
гопарик в конце развеселил. Не очень понял, чё он бычить начал, но влетело ему красиво
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22k
Батончик с маком 2 часа назад
Её изолировать надо. В следующий раз покусает кого-нибудь или говняшками кидаться начнёт.
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73
Илья 2 часа назад
Пора вводить принудительную стерилизацию .
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30k
Volga_34 2 часа назад
В подробности не вникал, но уверен, что у этой "яЖматери" кукуха всё-таки улетит в нужный лес..
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14k
Serg2001 2 часа назад
Так на колени или всё-таки на корточки? Или это такая метафора?
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