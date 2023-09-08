Девушка вернула детеныша летучей мыши его маме

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Девушка обнаружила маленький плачущий комочек, который оказался детёнышем летучей мыши. Малыш явно очень хотел к маме, но не мог добраться до неё самостоятельно. Девушка решила помочь животным воссоединиться.
Героиня ролика взяла в руку детеныша, подняла её и стала ждать. Очень скоро на крик малыша прилетела мама.
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