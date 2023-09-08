FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 14698 постов • 1687 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Девушка вернула детеныша летучей мыши его маме

Девушка вернула детеныша летучей мыши его маме

Автор:
08 сентября 2023 11:42
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Летучая мышь   в мире   детёныш   добро   животные   мама   
2108
1
1

Девушка обнаружила маленький плачущий комочек, который оказался детёнышем летучей мыши. Малыш явно очень хотел к маме, но не мог добраться до неё самостоятельно. Девушка решила помочь животным воссоединиться.

Героиня ролика взяла в руку детеныша, подняла её и стала ждать. Очень скоро на крик малыша прилетела мама.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   Летучая мышь   в мире   детёныш   добро   животные   мама   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
мемфрид 2 часа назад
Роскошно. Кажется, недавно пара человек переболели, когда имели тесный контакт с летучей мышью)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Сталкер 51 минуту назад
Смелая, однако! Не каждая на такое отважится!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Thyme Час назад
Вспомнился эпизод из фильма
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Борис Час назад
Кондрат!)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Дмитрий 2 часа назад
Еслы бы ко мне на грудь села летучая мышь, я бы завизжал и обсикался.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Сергей 2 часа назад
Вот это, действительно заслуживает плюса!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
котегRUS 2 часа назад
На то мы и Люди!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
иванов дмитрий 2 часа назад
За добрый пост - всегда плюс
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
572
ghor 2 часа назад
Да, ты, ведьма!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
76k
Viktor 3 часа назад
Дай Бог ей хорошего мужа!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
393
Добрый Доктор Viktor 42 минуты назад
Для начала, хорошего инфекциониста
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fidel

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

720190



Другие посты автора
Популярное в сообществах
40 любопытных исторических снимков из разных эпох
40 любопытных исторических снимков из разных эпох
25 приветов из прошлого, случайно обнаруженных в старых домах
25 приветов из прошлого, случайно обнаруженных в старых домах
Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор
Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
И так каждый раз

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#люди#позитив#конфликт#Разное#кино#СССР#улыбнуло#интересное
#в мире#Прикол#Ynews#Китай#новости#книга#сарказм#факты#Москва#фильм
#Юмор#интересно#история#подборка#США#Великобритания#смешно#чтение#драка#девушки
Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор Хоть что-то детское бесплатно. Карта Тинькофф Джуниор Пёс позвал хозяина, чтобы вытащить из ловушки сородича Пёс позвал хозяина, чтобы вытащить из ловушки сородича Боевой кот кошмарит собак на улице в Турции Боевой кот кошмарит собак на улице в Турции Самка аллигатора протиснулась сквозь прутья забора, пытаясь защитить от чужака потомство Самка аллигатора протиснулась сквозь прутья забора, пытаясь защитить от чужака потомство Мужчина не ожидал, что увидит возле своего дверного звонка змею Мужчина не ожидал, что увидит возле своего дверного звонка змею Пёс отбил все атаки агрессивной кошки Пёс отбил все атаки агрессивной кошки

На что жалуетесь?

Вернуться