Гениальное решение одной прикладной задачи

Перекатывание блока - способ строительства Египетских пирамид.
Перекатывание блока - способ строительства Египетских пирамид.
В недавно созданной ветке про черепа прочитал коментарий о том,что всё ещё остаётся загадкой вопрос о постройке египетских пирамид.Я слышал много теорий ( более или менее ) объясняющих,как саму постройку пирамид так и логический-математический расчёт количества затраченного времени и количества людей в целом.Кому интересно А.Соколов и цикл лекций "Учёные против мифов" вам в помощь .
Однако я решил нырнуть в ин-ет и ответить на комментарий развёрнуто-с широкой доказательной базой.
И вот нахожу я данный ролик на ютбе .
Честно не знаю .Может многие его видели может нет,но я решил запилить его отдельной веткой.Если для кого баян заранее звиняйте!
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На что жалуетесь?
хотя сомнения гложат . подняли они этот блок , а дальше ? его надо развернуть , поставить на нужное место и тд.
Кажется на этом ресурсе была статья о том, что из записей древнего Египта видно, что фараон Кто то там дал приказ отремонтировать пирамиду, но не стоить ее.