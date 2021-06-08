Гениальное решение одной прикладной задачи

В недавно созданной ветке про черепа прочитал коментарий о том,что всё ещё остаётся загадкой вопрос о постройке египетских пирамид.Я слышал много теорий ( более или менее ) объясняющих,как саму постройку пирамид так и логический-математический расчёт количества затраченного времени и количества людей в целом.Кому интересно А.Соколов и цикл лекций "Учёные против мифов" вам в помощь . Однако я решил нырнуть в ин-ет и ответить на комментарий развёрнуто-с широкой доказательной базой. И вот нахожу я данный ролик на ютбе . Честно не знаю .Может многие его видели может нет,но я решил запилить его отдельной веткой.Если для кого баян заранее звиняйте!

2021-06-08T21:08:24+03:00