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Сообщество Как это сделано, как это работает, как это устроено 289 постов • 262 подписчика подписаться
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Гениальное решение одной прикладной задачи

Гениальное решение одной прикладной задачи (1 видео)

Автор:
08 июня 2021 21:08
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: археология   видео   древний египет   история   наука   пирамиды   факты   физика   

Перекатывание блока - способ строительства Египетских пирамид.

MatveiVainrub

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В недавно созданной ветке про черепа прочитал коментарий о том,что всё ещё остаётся загадкой вопрос о постройке египетских пирамид.Я слышал много теорий ( более или менее ) объясняющих,как саму постройку пирамид так и логический-математический расчёт количества затраченного времени и количества людей в целом.Кому интересно А.Соколов и цикл лекций "Учёные против мифов" вам в помощь .
Однако я решил нырнуть в ин-ет и ответить на комментарий развёрнуто-с широкой доказательной базой.
И вот нахожу я данный ролик на ютбе .
Честно не знаю .Может многие его видели может нет,но я решил запилить его отдельной веткой.Если для кого баян заранее звиняйте!

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Метки: археология   видео   древний египет   история   наука   пирамиды   факты   физика   
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11  комментариев
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43k
parallax 2 часа назад
Древние египтяне были умней современных строителей. ))
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9k
БарНалей 12 минут назад
Т.е. квадранты колеса они придумать смогли, а само колесо так и не доперли как сделать? Очень сомнительная версия.
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1k
Бендер Сгибатель Родригес Час назад
Следы арматуры. Французский учёный Давидовитц доказал, что многотонные блоки таскать за много километров, поднимать на десятки метров и пристыковывать друг к другу так, что иголка в зазор не влезет, - бред. Блоки лепили точно так же, как сегодня лепят фундамент, - посредством опалубки. Этим же и объясняется "глубокая гравировка" на камнях. Чем они - и главное - зачем проделывали такую адскую работу, когда проще было начертить на сыром блоке?
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5k
Bartello Час назад
Все знают, что пирамиды фараоны купили у китайцев на алике с доставкой.
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79
Pterocactus Час назад
И как теперь жить дальше???
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18k
иванов дмитрий 2 часа назад
плюсую
хотя сомнения гложат . подняли они этот блок , а дальше ? его надо развернуть , поставить на нужное место и тд.
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964
Сергей 2 часа назад
ну, закатили блок. А как его выпиляли? как его позиционировали в пирамиде? Уверен, что блок весом 2,5 тонны не самое удобный предмет для установки вручную в точное место.
Кажется на этом ресурсе была статья о том, что из записей древнего Египта видно, что фараон Кто то там дал приказ отремонтировать пирамиду, но не стоить ее.
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9k
Александр 2 часа назад
Жаль что среди художников в то время не было соцреалистов, они бы нарисовали труд простых рабочих строителей пирамид.
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