Подпольные бои надувных мячей

Подростки устроили подпольные бои без правил в одном из дворов. Однако в качестве бойцов выступили не люди и животные, а надувные пляжные мячи.
Проигравшего бойца сдувают?
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