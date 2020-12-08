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Подпольные бои надувных мячей

Подпольные бои надувных мячей (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 декабря 2020 12:41
Сообщество : Юмор
Метки: Закон Бернулли   бой   видео   мяч   прикол   физика   юмор   
295
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Подростки устроили подпольные бои без правил в одном из дворов. Однако в качестве бойцов выступили не люди и животные, а надувные пляжные мячи.

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Метки: Закон Бернулли   бой   видео   мяч   прикол   физика   юмор   
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Viktor 17 минут назад
И то лучше чем ширяться или бошки друг другу пробивать!
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293
Владимир 16 минут назад
Подпольные бои надувных мячей
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