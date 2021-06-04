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Парень решил испытать свою выносливость и удачу и поучаствовал в необычном аттракционе. Участнику необходимо было заплатить 10 фунтов и провисеть на прокручивающейся перекладине 100 секунд. Герой ролика выполнил условие и должен был заработать 100 фунтов, однако владелец аттракциона не захотел расставаться со своими деньгами.
Владелец аттракциона, не желая терять свои деньги, начал мешать парню.
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Судак. Вечерний променад по набережной. Стою возле аттракциона "Проверь силу удара".
К стене пришпандорен веселый ковбой с круглым, толстым пузом.
Над пузом красные цифры сила удара в кг. На стене рекламная надпись: "У кого сила удара 400 кг, тот получает приз бутылку шампанского".
В среднем, удары у публики килограммов по двести.
Краем уха слышу разговор подошедшего хозяина аттракциона, со своим работником:
Сышишь, А че только две бутылки шампанского стоЯт? Где дел третью?
Да мужик тут один выиграл, он ударил 670 килограмм.
Ты шо, гонишь Вася? В смысле выиграл? Шо не знаешь, как отмазаться? Я же ж тебя учил!
Например, ударил, кто-то 420 кг, ты втираешь: "Уважаемый, вы ударили 420, а надо было 400, так шо вы шампанское не получаете, заходите к нам еще!"... Ты шо тупишь, Вася?
Всегда ж так было!
Виктор Петрович, если бы он ударил 420 кг, я бы ему так и сказал, не вопрос. Но как я такое буду втирать человеку, у которого удар 670 кг?
Это из той же серии, что и "Да ты знаешь кто я?" :)
За это тот его и пнул.
Вполне себе нормальное действие.