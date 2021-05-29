«Выстрел был непроизвольным»

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СК возбудил дело после того, как сотрудник ДПС ранил 19-летнего парня.
В МВД рассказали подробности стрельбы в Новосибирской области
Следователи завели уголовное дело за превышение должностных полномочий после того, как 28 мая сотрудник ДПС выстрелил в сибиряка во время задержания. Сейчас полиция проводит служебную проверку.
Следователи завели уголовное дело за превышение должностных полномочий после того, как 28 мая сотрудник ДПС выстрелил в сибиряка во время задержания. Сейчас полиция проводит служебную проверку.
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Инцидент произошел 28 мая около 22:00 на трассе Р-255 «Сибирь». Водитель «Тойоты» не выполнил требование сотрудника ДПС об остановке. Он увеличил скорость и продолжил движение в сторону Новосибирска. Сотрудники ГИБДД начали преследовать машину, которая вскоре остановилась у придорожной гостиницы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по НСО.
38-летний инспектор ГИБДД сопровождал подозреваемого в служебный автомобиль. Ему начал мешать 19-летний знакомый задержанного.
— Преодолевая оказываемое сопротивление, выходя за пределы своих полномочий, сотрудник полиции применил насилие в отношении 19-летнего мужчины, нанеся удары руками и ногами по телу потерпевшего. Подозреваемый вынул из кобуры свой табельный пистолет системы ПМ, взведя его в боевое положение и направляя указанное оружие в область тела мужчины, непроизвольно нажал на спусковой крючок пистолета, в результате чего произошел выстрел, причинивший потерпевшему пулевое ранение головы, — сообщает пресс-служба СУ СК РФ России по Новосибирской области.
В МВД сообщили, что пострадавшему оказали первую помощь и вызвали бригаду медиков. Мужчину увезли в больницу. Других пассажиров «Тойоты» доставили в отдел полиции.
В полиции начали служебную проверку по факту происшествия. Следователи возбудили уголовное дело по статьям «Превышение должностных полномочий» (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» (ч. 1 ст. 118 УК РФ). Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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38-летний инспектор ГИБДД сопровождал подозреваемого в служебный автомобиль. Ему начал мешать 19-летний знакомый задержанного.
— Преодолевая оказываемое сопротивление, выходя за пределы своих полномочий, сотрудник полиции применил насилие в отношении 19-летнего мужчины, нанеся удары руками и ногами по телу потерпевшего. Подозреваемый вынул из кобуры свой табельный пистолет системы ПМ, взведя его в боевое положение и направляя указанное оружие в область тела мужчины, непроизвольно нажал на спусковой крючок пистолета, в результате чего произошел выстрел, причинивший потерпевшему пулевое ранение головы, — сообщает пресс-служба СУ СК РФ России по Новосибирской области.
В МВД сообщили, что пострадавшему оказали первую помощь и вызвали бригаду медиков. Мужчину увезли в больницу. Других пассажиров «Тойоты» доставили в отдел полиции.
В полиции начали служебную проверку по факту происшествия. Следователи возбудили уголовное дело по статьям «Превышение должностных полномочий» (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» (ч. 1 ст. 118 УК РФ). Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Источник:
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Метки: Новосибирск дпс стрельба
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В США этот 19 летний придурок и не дернулся, поскольку на 100 % в США поднять руку на полицейского - проблем не оберешься, вплоть о пристрелят.
И это правильно.
В главке МВД, в свою очередь, рассказали, что вечером в пятницу, 28 мая, на 61-м километре трассы Р-255 "Сибирь" водитель автомобиля Toyota не остановился по требованию сотрудника ДПС, а, увеличив скорость, продолжил движение в сторону Новосибирска. Полицейские начали преследование, через некоторое время иномарка свернула к придорожной гостинице и остановилась. Из нее выбежали несколько человек и бросились врассыпную.
"Полицейские задержали одного из правонарушителей и сопроводили его к патрульному автомобилю. В это время двое из скрывшихся вернулись и начали противодействовать сотрудникам, при этом один из них оказал активное физическое сопротивление. С целью пресечения противоправного поведения сотрудник обнажил табельное оружие. Несмотря на это, мужчина продолжил свои незаконные действия. В ходе борьбы произошел непроизвольный выстрел", сообщили в ГУ МВД.
там бы завалили обоих и получили медаль... у нас толкаются, упрашивают, отбиваются от знакомых, ругаются ....
Правильно что застрелил!
Непонятно только одно - почему выстрел стал СЛУЧАЙНЫМ? Должен был быть осознанным, мент в своем праве.
Надеюсь, расследование (которое должно быть по любому согласно законодательства) сделает правильные выводы и признает действия мента законными.
Странно, почему не возбудили дело о нападении на полицейского и сопротивление при задержании
Тот, кто снимал - тоже недалекий, как и его товарищи: "Ты в него шмальнул", "Ты его потушил".
Быдлота одним словом.
А вот то, что выстрел был случайным, об это ясно говорит потерянное выражение лица полицейского.