«Выстрел был непроизвольным»

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Инцидент произошел 28 мая около 22:00 на трассе Р-255 «Сибирь». Водитель «Тойоты» не выполнил требование сотрудника ДПС об остановке. Он увеличил скорость и продолжил движение в сторону Новосибирска. Сотрудники ГИБДД начали преследовать машину, которая вскоре остановилась у придорожной гостиницы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по НСО.38-летний инспектор ГИБДД сопровождал подозреваемого в служебный автомобиль. Ему начал мешать 19-летний знакомый задержанного.— Преодолевая оказываемое сопротивление, выходя за пределы своих полномочий, сотрудник полиции применил насилие в отношении 19-летнего мужчины, нанеся удары руками и ногами по телу потерпевшего. Подозреваемый вынул из кобуры свой табельный пистолет системы ПМ, взведя его в боевое положение и направляя указанное оружие в область тела мужчины, непроизвольно нажал на спусковой крючок пистолета, в результате чего произошел выстрел, причинивший потерпевшему пулевое ранение головы, — сообщает пресс-служба СУ СК РФ России по Новосибирской области.В МВД сообщили, что пострадавшему оказали первую помощь и вызвали бригаду медиков. Мужчину увезли в больницу. Других пассажиров «Тойоты» доставили в отдел полиции.В полиции начали служебную проверку по факту происшествия. Следователи возбудили уголовное дело по статьям «Превышение должностных полномочий» (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» (ч. 1 ст. 118 УК РФ). Обстоятельства произошедшего устанавливаются.