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«Выстрел был непроизвольным»

«Выстрел был непроизвольным» (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 мая 2021 12:55
Метки: Новосибирск   дпс   стрельба   
811
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1
СК возбудил дело после того, как сотрудник ДПС ранил 19-летнего парня.

Источник:

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Метки: Новосибирск   дпс   стрельба   
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48  комментариев
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12k
albedo 3 часа назад
Блин, вот в чем отличие нас от США.
В США этот 19 летний придурок и не дернулся, поскольку на 100 % в США поднять руку на полицейского - проблем не оберешься, вплоть о пристрелят.
И это правильно.
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32k
Alex 16 минут назад
Вторую обезьяну тоже надо было мочить
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32k
Alex 18 минут назад
Одним дебилом меньше. Мента, правда, теперь затаскают по судам
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88k
сапер Водичка 36 минут назад
НОВОСИБИРСК, 29 мая РИА Новости.

В главке МВД, в свою очередь, рассказали, что вечером в пятницу, 28 мая, на 61-м километре трассы Р-255 "Сибирь" водитель автомобиля Toyota не остановился по требованию сотрудника ДПС, а, увеличив скорость, продолжил движение в сторону Новосибирска. Полицейские начали преследование, через некоторое время иномарка свернула к придорожной гостинице и остановилась. Из нее выбежали несколько человек и бросились врассыпную.
"Полицейские задержали одного из правонарушителей и сопроводили его к патрульному автомобилю. В это время двое из скрывшихся вернулись и начали противодействовать сотрудникам, при этом один из них оказал активное физическое сопротивление. С целью пресечения противоправного поведения сотрудник обнажил табельное оружие. Несмотря на это, мужчина продолжил свои незаконные действия. В ходе борьбы произошел непроизвольный выстрел", сообщили в ГУ МВД.
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17k
Карлсончек 46 минут назад
Кстати, видео обрезано, возможно сначала был предупредительный, потом на поражение, но зверьки обрезали видео, для своего удобства.
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17k
Карлсончек 47 минут назад
Гаишнику медаль, зверьков на нары. Стреляного вылечить и тоже на нары.
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8k
Vacony 48 минут назад
вот какая разница между видео из америки и у нас...
там бы завалили обоих и получили медаль... у нас толкаются, упрашивают, отбиваются от знакомых, ругаются ....
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5k
SuperTroll 52 минуты назад
Черножопую обезьяну надо было валить вообще наглушняк. Кидаются на полицейских, что бы отбить своего дружка. В США в него бы полную обойму разрядили. Вообще макаку не жалко.
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4k
Свирепый Бамбр Час назад
ЧЖВ - черножопые жизни важны!
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106
Alexander Sar Час назад
Жалко ДПС-ника.... Пострадает теперь ни за что
(
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644
taxcop Час назад
Не фиг лезть! Пьяное быдло!
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1k
Александр Сергеевич Час назад
Жирный парень нападал и быковал, как получил по морде и хороший пендаль, сразу; за что? Что я вам делаю?
Правильно что застрелил!
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−36
v-50 Час назад
так он в мокасинах был, так что норм
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13k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
А что не так? Полицейские задержали нарушителя. Тут подскакивает некто и начинает метелить полицейского.
Непонятно только одно - почему выстрел стал СЛУЧАЙНЫМ? Должен был быть осознанным, мент в своем праве.
Надеюсь, расследование (которое должно быть по любому согласно законодательства) сделает правильные выводы и признает действия мента законными.
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428
Александр 2 часа назад
Ошибка в тексте новости не "потерпевшего", а "нападавшего"
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74
Fisher1979 2 часа назад
Что Фейк???
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8k
Шурум-бурум 2 часа назад
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10k
uutb 2 часа назад
Надеюсь не будет как в Пендосии? А, то там один коп тоже случайно негра придушил и понеслась....
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13k
Роберт Шекли 2 часа назад
Я заметил, что затворная рама после выстрела оказалась в открытом состоянии Видимо, в обойме был всего один патрон.

Странно, почему не возбудили дело о нападении на полицейского и сопротивление при задержании

Тот, кто снимал - тоже недалекий, как и его товарищи: "Ты в него шмальнул", "Ты его потушил".
Быдлота одним словом.

А вот то, что выстрел был случайным, об это ясно говорит потерянное выражение лица полицейского.
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3k
Горожанин 2 часа назад
Все правильно полицейский сделал. Комментарии излишни.
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328
Будьте крепенькими и здоровенькими! 2 часа назад
Жесть мусорского. Конечно, отморозков учить надо, но "нечаянно" тиснуть на курок - позорище!
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