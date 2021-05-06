Как стреляет миниатюрная самодельная «Катюша»

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Пользователь видеохостинга YouTube под псевдонимом Mr. Michal показал сделанную им модель знаменитой советской «Катюши» и испытал её на стрельбище. Боевая машина производит грозное впечатление, несмотря на свой миниатюрный размер.
Опасная игрушка для взрослых.
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а ща только попробуй бахнуть, а тем более из такой - сразу примут!