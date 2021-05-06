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Главная > Видео 
Как стреляет миниатюрная самодельная «Катюша»

Как стреляет миниатюрная самодельная «Катюша» (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 мая 2021 14:09
Метки: видео   интересно   катюша   модель   стрельба   
749
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Пользователь видеохостинга YouTube под псевдонимом Mr. Michal показал сделанную им модель знаменитой советской «Катюши» и испытал её на стрельбище. Боевая машина производит грозное впечатление, несмотря на свой миниатюрный размер.

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Метки: видео   интересно   катюша   модель   стрельба   
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10  комментариев
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7k
Перст Указующий 2 часа назад
от катюши тут ничего) я ожидал увидеть реактивные снаряды, а тут револьвер на колёсиках, привинченный к полу
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4
sundowner 44 секунды назад
Расстрел бутылок с пивом примерно на 1:30. Настоящее везение
А вообще штука крутая!
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47k
SAndre 49 минут назад
если бы в России, то получил бы срок за изготовление огнестрела
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15k
Dr.CrAzY 50 минут назад
сколько в подростком такой хрени понаделали и постреляли...

а ща только попробуй бахнуть, а тем более из такой - сразу примут!
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245
Sandmann 50 минут назад
Сябровская секретная разработка?
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1k
Павел 56 минут назад
Это уже не Катюша а огнестрел!!!
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1k
Иван Иванов Час назад
Как Катюша - не впечатляет, как поделка
. Из куска металла сотворил очень даже прикольную машинку
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7k
Алеksей Час назад
при всей заморочености изготовления дымные фитили выглядят просто издёвкой какой то. Мы электровзрыватели для магниевых бомбочек изготавливали уже лет в 10-12, а тут такое..
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6k
klop Час назад
Не хватает видео в замедленной съёмке
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27k
Fat Lynx Час назад
Это больше на "Град" похоже... Надо было лазерную указку сверху приделать для целеуказания.
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