Странный способ защиты от волчьей стаи

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Мужчина решил показать, что делать, если человека в лесу окружили волки. Стоит сразу предупредить: действенный по мнению героя видео способ выглядит весьма сомнительно.
Начинаешь так плясать и волки умирают от смеха?
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Врежьте ей по носу кулаком, если не получится то помните, у вас есть еще одна попытка другой рукой
Если на полном серьёзе..... Даже и не знаю что сказать.