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Странный способ защиты от волчьей стаи

Странный способ защиты от волчьей стаи (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 мая 2021 09:45
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   волк   животные   прием   прикол   
415
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Мужчина решил показать, что делать, если человека в лесу окружили волки. Стоит сразу предупредить: действенный по мнению героя видео способ выглядит весьма сомнительно.

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Метки: Юмор   видео   волк   животные   прием   прикол   
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1k
dan 40 минут назад
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164
Герман Григ Минуту назад
Молодец "Рэмбо" иди попей пивка, и раскажи какой ты мачо
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3k
soar 2 минуты назад
Боевой гопак против стаи волков.
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4k
jfk 7 минут назад
[мат], вот, как надо волкам подсрачники раздавать
Ссылка youtu.be
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3k
Юрий Злой 8 минут назад
напомнило "инструкция при нападении акулы"
Врежьте ей по носу кулаком, если не получится то помните, у вас есть еще одна попытка другой рукой
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315
manul74 9 минут назад
тот случай когда умрешь уставшим
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8
Pabl 10 минут назад
Не, ну он работает, способ. Пока волков не завезли, работает)
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3k
★Lucifer★ 13 минут назад
Если это стёб, то зачёт.
Если на полном серьёзе..... Даже и не знаю что сказать.
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2k
OLDer 17 минут назад
волки: - смотри "серый" стейк танцевать начал!
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13k
Serg2001 22 минуты назад
В следующем выпуске пусть покажет как от стаи крокодилов или акул отбиваться. Только чур в реальных условиях!... )
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20k
hebpat Полчаса назад
мля - Танцующий с волками
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23k
Vazari Полчаса назад
Чуваку просто лавры Тимофея Баженова не дают покоя. Вот кто мастер всякую х.ню выдавать за крутизну)
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4k
Мистер Фикс Полчаса назад
Для начала пусть отобъется от овчарок
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2k
VikaR Полчаса назад
Допустим, что этот метод работает. Сколько так можно выпрыгать. Думаю даже очень тренированный человек не проскачет пару-тройку часов. А обычный сдохнет через минут 15-20. Ну ок. На адреналине 40 продержится. А стае ничего не стоит подождать и 5 и 10 часов. Так что, х...ня все это. Думаю, если в лесу окружит стая (35-40 волков), да еще и ночью, то вряд ли и ПМ спасет с полной обоймой. Хотя если небольшая семья (3-8), то ПМ поможет
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53k
pynh 37 минут назад
Волки подождут минуту пока этот пупс устанет и сожрут спокойно.
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3k
ТАНЬКА - ПРИЗРАК ХРЕНОДЕЛА ))) 37 минут назад
волкИ может и испугаются
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17k
иванов дмитрий 38 минут назад
это другая ветвь той же секты
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12k
Колька Валеркин сын 40 минут назад
придурок лагерный
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9k
Kucher 42 минуты назад
Волкодав - волк увидел и удавился со смеху.
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27k
Fat Lynx 48 минут назад
Ничего вы не понимаете! Это техника бесконтактного боя с волками
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858
Сергей 51 минуту назад
с его дыхАлкой долго не потанцуешь)))
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