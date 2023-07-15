"В кабак пойдём, накурю тебя": в Екатеринбурге полиция разыскивает взрослого мужчину, пристававшего к девушкам

После появления видео в соцсетях, СМИ сообщили, что полиция разыскивает похотливого мачо, т.к. по некоторой информации девушки - несовершеннолетние. "Оперуполномоченные уголовного розыска ОП № 8 УМВД по городу Екатеринбургу, на чьей территории был зафиксирован данный противоправный факт, уже приступили к поисковым мероприятиям и установлению личности любителя "клубнички" с целью привлечения его к предусмотренной законом ответственности", – цитирует начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых издание "УралИнформ".

Очевидцев инцидента, который произошёл на остановке ул. Репина, а также всех, кто знает этого человека, просят откликнуться и сообщить о нём по телефону "02" или в любое отделение полиции. Конфиденциальность гарантированна.