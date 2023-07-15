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"В кабак пойдём, накурю тебя": в Екатеринбурге полиция разыскивает взрослого мужчину, пристававшего к девушкам

"В кабак пойдём, накурю тебя": в Екатеринбурге полиция разыскивает взрослого мужчину, пристававшего к девушкам

Автор:
15 июля 2023 11:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   екатеринбург   несовершеннолетние   педофилия   полиция   пристает   розыск   
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Наглость мигранта запредельная. Даже после отказа он продолжил уговаривать девушек не ломаться, а пойти с ним поразвлечься.

В соцсетях завирусилось видео, в котором взрослый дядька пристаёт к молоденьким девчонкам из Екатеринбурга. Настойчивый выходец из ближнего Зарубежья уговаривает девушек идти с ним " в кабак", говорит непристойности и обещает хороший секс, не слушая возражений. По счастью, в ситуацию вмешался неравнодушный прохожий, который отогнал наглеца.


После появления видео в соцсетях, СМИ сообщили, что полиция разыскивает похотливого мачо, т.к. по некоторой информации девушки - несовершеннолетние. "Оперуполномоченные уголовного розыска ОП № 8 УМВД по городу Екатеринбургу, на чьей территории был зафиксирован данный противоправный факт, уже приступили к поисковым мероприятиям и установлению личности любителя "клубнички" с целью привлечения его к предусмотренной законом ответственности", – цитирует начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых издание "УралИнформ".


Очевидцев инцидента, который произошёл на остановке ул. Репина, а также всех, кто знает этого человека, просят откликнуться и сообщить о нём по телефону "02" или в любое отделение полиции. Конфиденциальность гарантированна.

Источник:

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Метки: Видео   екатеринбург   несовершеннолетние   педофилия   полиция   пристает   розыск   
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3  комментария
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13k
gavrosh Час назад
Парняга молодец, заступился за девчонок.
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9k
uehl 15 минут назад
погань чуркобесская
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22k
BiZ Полчаса назад
ьлядей что ли мало?
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