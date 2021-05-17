Ночная охота выдры на щуку

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Фотограф Евгений Полонский опубликовал в сети видео ночной охоты выдры, снятое фотоловушкой в Астраханском государственном биосферном заповеднике. В видеоролике выдра ловит крупную щуку и борется с ней рядом со своим взволнованным сородичем.
К сожалению, из-за настроек фотоловушки в видео не попал финал охоты.
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