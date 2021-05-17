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Ночная охота выдры на щуку

Ночная охота выдры на щуку (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 мая 2021 08:16
Сообщество : Животные
Метки: видео   выдра   животные   интересно   фотоловушка   щука   
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Фотограф Евгений Полонский опубликовал в сети видео ночной охоты выдры, снятое фотоловушкой в Астраханском государственном биосферном заповеднике. В видеоролике выдра ловит крупную щуку и борется с ней рядом со своим взволнованным сородичем.

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Метки: видео   выдра   животные   интересно   фотоловушка   щука   
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11k
Хью́берт Полчаса назад
Ардыв.
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3k
Димка Смола/67 Полчаса назад
Копия мой тесть )))
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