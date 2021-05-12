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Команда "Балалайка!"

Команда "Балалайка!" (1 видео)

Автор:
12 мая 2021 21:02
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   балалайка   собака   

Дрессируй собаку правильно )

Positive

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Метки: Юмор   балалайка   собака   
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9  комментариев
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20k
Ратибор 3 часа назад
Хозяин, видать, сам балалаечник ещё тот, собака с него пример берёт))
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5k
Сергей 58 минут назад
Я теперь понял, о чем Пугачева пела!


Alla Pugachova - Балалайка (Balalayka)
Исполнитель: Alla Pugachova (Алла Пугачёва)
Переводы: Английский


Русский/ЛатинизацияA A
Балалайка
В черном небе месяц дрожал,
Было все девчонке интересно.
Ты меня домой провожал
С репетиций школьного оркестра.

Этот вечер близок и далек,
Но со мной всегда и повсеместно,
И девочка та, и тот паренек
Из школьного оркестра.

Плим-плим-плим-плим
Я не ревную тебя,
Плим-плим-плим-плим
Обиды нет.
Плим-плим-плим-плим
Мы не вернемся туда,
Плим-плим-плим-плим
Из этих лет.
Плим-плим-плим-плим
Но если любишь - звони,
Плим-плим-плим-плим
Поговорим!

Балалайку в руки возьму,
"Светит месяц" тихо заиграю.
И тебе, тебе одному
О своей любви пробалалаю.

Загорелся в небе огонек,
И любовь далекая воскресла,
И девочка та, и тот паренек
Из школьного оркестра.

Плим-плим-плим-плим
Я не ревную тебя,
Плим-плим-плим-плим
Обиды нет.
Плим-плим-плим-плим
Мы не вернемся туда,
Плим-плим-плим-плим
Из этих лет.
Плим-плим-плим-плим
Но если можешь - звони,
Плим-плим-плим-плим
Поговорим!

Балалайка, вот и опять
Своему я сердцу не хозяйка,
Нам бы лучше не вспоминать,
Ой, до чего ж мы дуры, балалайка!

Три струны ударю поперек,
И придут откуда, неизвестно,
И девочка та, и тот паренек
Из школьного оркестра.

Плим-плим-плим-плим
Я не ревную тебя,
Плим-плим-плим-плим
Обиды нет.
Плим-плим-плим-плим
Мы не вернемся туда,
Плим-плим-плим-плим
Из этих лет.
Плим-плим-плим-плим
Но если можешь - звони,
Плим-плим-плим-плим
Поговорим!
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18k
kamanch 2 часа назад
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31k
Опаньки 2 часа назад
ансамбль имени Дзюбы
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49k
smakido 2 часа назад
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4k
schmubu 3 часа назад
Балалайка ей походу совсем не нравится...
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7k
Majul 3 часа назад
Балалайка самая важная команда )
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