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Positive
Команда "Балалайка!"
(1 видео)
Автор:
Positive
12 мая 2021 21:02
Сообщество :
Юмор
Метки:
Юмор
балалайка
собака
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Positive
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комментариев
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20k
Ратибор
3 часа назад
Хозяин, видать, сам балалаечник ещё тот, собака с него пример берёт))
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Сергей
58 минут назад
Я теперь понял, о чем Пугачева пела!
Alla Pugachova - Балалайка (Balalayka)
Исполнитель: Alla Pugachova (Алла Пугачёва)
Переводы: Английский
Русский/ЛатинизацияA A
Балалайка
В черном небе месяц дрожал,
Было все девчонке интересно.
Ты меня домой провожал
С репетиций школьного оркестра.
Этот вечер близок и далек,
Но со мной всегда и повсеместно,
И девочка та, и тот паренек
Из школьного оркестра.
Плим-плим-плим-плим
Я не ревную тебя,
Плим-плим-плим-плим
Обиды нет.
Плим-плим-плим-плим
Мы не вернемся туда,
Плим-плим-плим-плим
Из этих лет.
Плим-плим-плим-плим
Но если любишь - звони,
Плим-плим-плим-плим
Поговорим!
Балалайку в руки возьму,
"Светит месяц" тихо заиграю.
И тебе, тебе одному
О своей любви пробалалаю.
Загорелся в небе огонек,
И любовь далекая воскресла,
И девочка та, и тот паренек
Из школьного оркестра.
Плим-плим-плим-плим
Я не ревную тебя,
Плим-плим-плим-плим
Обиды нет.
Плим-плим-плим-плим
Мы не вернемся туда,
Плим-плим-плим-плим
Из этих лет.
Плим-плим-плим-плим
Но если можешь - звони,
Плим-плим-плим-плим
Поговорим!
Балалайка, вот и опять
Своему я сердцу не хозяйка,
Нам бы лучше не вспоминать,
Ой, до чего ж мы дуры, балалайка!
Три струны ударю поперек,
И придут откуда, неизвестно,
И девочка та, и тот паренек
Из школьного оркестра.
Плим-плим-плим-плим
Я не ревную тебя,
Плим-плим-плим-плим
Обиды нет.
Плим-плим-плим-плим
Мы не вернемся туда,
Плим-плим-плим-плим
Из этих лет.
Плим-плим-плим-плим
Но если можешь - звони,
Плим-плим-плим-плим
Поговорим!
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kamanch
2 часа назад
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Опаньки
2 часа назад
ансамбль имени Дзюбы
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smakido
2 часа назад
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schmubu
3 часа назад
Балалайка ей походу совсем не нравится...
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Игорь
schmubu
3 часа назад
Ну вообще то - это Он и насчет - нравится или нет - не уверен :)
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Positive
Автор поста
Игорь
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Majul
3 часа назад
Балалайка самая важная команда )
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Alla Pugachova - Балалайка (Balalayka)
Исполнитель: Alla Pugachova (Алла Пугачёва)
Переводы: Английский
Русский/ЛатинизацияA A
Балалайка
В черном небе месяц дрожал,
Было все девчонке интересно.
Ты меня домой провожал
С репетиций школьного оркестра.
Этот вечер близок и далек,
Но со мной всегда и повсеместно,
И девочка та, и тот паренек
Из школьного оркестра.
Плим-плим-плим-плим
Я не ревную тебя,
Плим-плим-плим-плим
Обиды нет.
Плим-плим-плим-плим
Мы не вернемся туда,
Плим-плим-плим-плим
Из этих лет.
Плим-плим-плим-плим
Но если любишь - звони,
Плим-плим-плим-плим
Поговорим!
Балалайку в руки возьму,
"Светит месяц" тихо заиграю.
И тебе, тебе одному
О своей любви пробалалаю.
Загорелся в небе огонек,
И любовь далекая воскресла,
И девочка та, и тот паренек
Из школьного оркестра.
Плим-плим-плим-плим
Я не ревную тебя,
Плим-плим-плим-плим
Обиды нет.
Плим-плим-плим-плим
Мы не вернемся туда,
Плим-плим-плим-плим
Из этих лет.
Плим-плим-плим-плим
Но если можешь - звони,
Плим-плим-плим-плим
Поговорим!
Балалайка, вот и опять
Своему я сердцу не хозяйка,
Нам бы лучше не вспоминать,
Ой, до чего ж мы дуры, балалайка!
Три струны ударю поперек,
И придут откуда, неизвестно,
И девочка та, и тот паренек
Из школьного оркестра.
Плим-плим-плим-плим
Я не ревную тебя,
Плим-плим-плим-плим
Обиды нет.
Плим-плим-плим-плим
Мы не вернемся туда,
Плим-плим-плим-плим
Из этих лет.
Плим-плим-плим-плим
Но если можешь - звони,
Плим-плим-плим-плим
Поговорим!