Кот охранник

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Кот защищает дом от риэлтора.
Источник:
Вот это я понимаю котяра
История такова , риэлторша привела то-ли клиентов для показа дома то-ли сделать фотографии для продажи , а там рыжий защитник загнал её в спальню ну и всё видно в видео)))
Авторский пост
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