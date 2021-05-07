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Кот охранник

Кот охранник (1 видео)

Автор:
07 мая 2021 15:04
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: видео   защита   коты   риэлтор   
908
1
Кот защищает дом от риэлтора.

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Метки: видео   защита   коты   риэлтор   
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10  комментариев
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1k
Иван Иванов 4 часа назад
Зачем дразнить животное
Видно же, что он не шутит, а вполне серьёзен. Котяра не рад гостям
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9k
Wolfsangel 4 минуты назад
мне вот этот зверюга нравится
Ссылка youtu.be
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40k
Элек Мек 40 минут назад
Ходят тут разные,потом корм из миски пропадает.
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3k
avix 44 минуты назад
Вообще, подобное поведение для домашнего кота никак не норма. Может меня заминусят, но я видел такое только раз в жизни от деревенского кота и в результате он умер от бешенства, так как его лисицы покусали. Здесь вроде не тот случай, но моя ассоциация с тем котом довольно прямая. Поэтому, если вижу столь неадекватную агрессию, предпочёл бы не обострять конфликт в подобной ситуации.
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847
Murych Час назад
Иди сюда, сука! Мы не закончили!
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26k
Антон 3 часа назад
Ходят тут всякие, а потом говно из лотка пропадает!
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49k
smakido 3 часа назад
"... Я - тигрёнок, а не киска!"
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7
𝕮𝖔𝖓𝖔𝖗 𝕸𝖈𝕲𝖗𝖊𝖌𝖔𝖗 5 часов назад
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31k
Опаньки 6 часов назад
теперь это его комната
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инженер микротехнолог , занимаюсь вело триалом .
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