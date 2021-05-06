Маленькая проблема недавно вернувшихся на Землю космонавтов

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Большинству недавно вернувшихся космонавтов довольно сложно избавиться от некоторых привычек, которые они приобрели в космосе. Посмотрите на одну из проблем, с которой сталкиваются космонавты после возвращения на Землю.
Когда привык к невесомости.
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