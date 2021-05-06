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Маленькая проблема недавно вернувшихся на Землю космонавтов

Маленькая проблема недавно вернувшихся на Землю космонавтов (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 мая 2021 11:03
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   гравитация   космонавт   привычка   прикол   проблема   
1827
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Большинству недавно вернувшихся космонавтов довольно сложно избавиться от некоторых привычек, которые они приобрели в космосе. Посмотрите на одну из проблем, с которой сталкиваются космонавты после возвращения на Землю.

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Метки: Юмор   видео   гравитация   космонавт   привычка   прикол   проблема   
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9  комментариев
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27k
Acu900 Час назад
Судя по заголовку и по картинке я грешным делом подумал что речь пойдет о совсем другой проблеме...
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7k
Garpia121 Полчаса назад
Понты. Это как какую-то курицу вывезли за границу на пару месяцев, она начинает слова каверкать и спрашивать "как это по русски будет"
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127
SVG 2 часа назад
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8k
Lilian 2 часа назад
Похоже тиктокер растёт...
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