Сбежавшая невеста

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Комбайнер снял на поле видео с девушкой в свадебном платье, которое вызывает множество вопросов. Странные у них там однако традиции.
Хороший тамада и конкурсы интересные.
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Метки: Юмор видео невеста неожиданно поле
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