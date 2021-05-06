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Сбежавшая невеста

Сбежавшая невеста (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 мая 2021 08:07
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   невеста   неожиданно   поле   
299
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Комбайнер снял на поле видео с девушкой в свадебном платье, которое вызывает множество вопросов. Странные у них там однако традиции.

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Метки: Юмор   видео   невеста   неожиданно   поле   
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Stazis Час назад
".... тихо завелся, тихо пошел...Кто-то в буханке лифчик нашел.." (с)
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ZorgXT Минуту назад
У кого есть контакты этого тамады?
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12k
Minos 2 минуты назад
Кто-нибудь, скиньте ссылку на пронхаб с продолжением. Друг интересуется...
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