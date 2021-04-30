Нападение на инкассаторскую машину в Южной Африке

FISHKINET
Не верь ушам и глазам своим: неловкие ситуации из разряда "показалось" (6 видео + 16 фото) Не верь ушам и глазам своим: неловкие ситуации из разряда... "Спасибо, что послушали мое нытье": откровения с женских форумов "Спасибо, что послушали мое нытье": откровения с женских форумов В Израиле во время давки на религиозном празднике погибли 44 человека В Израиле во время давки на религиозном празднике погибли 44 человека Девушки без комплексов из Tinder, или когда "и хочется, и колется" Девушки без комплексов из Tinder, или когда "и хочется, и колется" Котенок разговаривает со своей хозяйкой Котенок разговаривает со своей хозяйкой Сила подвела джедая Сила подвела джедая Потрачено: неудачная попытка угнать движущийся автомобиль Потрачено: неудачная попытка угнать движущийся автомобиль Почему Европу и Африку до сих пор никто не соединил мостом? Почему Европу и Африку до сих пор никто не соединил мостом? В Великобритании жестко задержали христианского пастора, проповедовавшего о традиционной семье В Великобритании жестко задержали христианского пастора,... 40 картинок для поднятия настроения 40 картинок для поднятия настроения Из тёплых стран прилетают стрижи. Так что, нaс ожидают стрижепады Из тёплых стран прилетают стрижи. Так что, нaс ожидают стрижепады Лучший - это опытный! Лучший - это опытный! Кадры ликвидации боевика в Ингушетии попали в сеть: видео Кадры ликвидации боевика в Ингушетии попали в сеть: видео «Ругаю власть с матерком»: пенсионерка из Саратова пообщалась с Вячеславом Володиным «Ругаю власть с матерком»: пенсионерка из Саратова пообщалась с... Огромные архивы из СССР: радио, кино, документы, календари, мультики, учебники и прочее-прочее. Часть 2 Огромные архивы из СССР: радио, кино, документы, календари,... «Ржавый пояс» США «Ржавый пояс» США 12 актеров, которые ненавидели свой грим 12 актеров, которые ненавидели свой грим Автомобилистка из Оренбурга поставила машину поперек дороги и отказалась отъезжать Автомобилистка из Оренбурга поставила машину поперек дороги и... Авария дня. Техничная подсечка в Челябинской области Авария дня. Техничная подсечка в Челябинской области
Новое > Видео 
Нападение на инкассаторскую машину в Южной Африке

Нападение на инкассаторскую машину в Южной Африке (1 видео)

Автор:
30 апреля 2021 21:33
Метки: инкассаторы   нападение   юар   

В ЮАР, во время перевозки денег, вооруженные люди напали на инкаcсаторов. К счастью, водитель оказался не робкого десятка и ушел от преследования. Из инкаcсаторов никто не пострадал.

Agentfsb

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

6861



Другие посты автора
Похожее видео
В Карачаево-Черкесии мужчина с ножом атаковал помощника прокурора
В Карачаево-Черкесии мужчина с ножом атаковал помощника прокурора
09:37:14
Питбуль набросился на лошадь в парке и получил отпор
Питбуль набросился на лошадь в парке и получил отпор
09:54:52
Банкоматная видеокамера сняла нападение на инкассаторов в южноафриканском супермаркете
Банкоматная видеокамера сняла нападение на инкассаторов в южноафриканском супермаркете
10:13:58
Мужчина с автоматом совершил налёт на пункт приема металлолома
Мужчина с автоматом совершил налёт на пункт приема металлолома
09:56:02
Самка крокодила атаковала владельца крокодиловой ферме
Самка крокодила атаковала владельца крокодиловой ферме
11:15:58
Отмороженный гусь против тигра
Отмороженный гусь против тигра
10:39:42
Медведь чуть не откусил деду руку
Медведь чуть не откусил деду руку
11:08:00
Момент нападения рыси на женщину попал на видео
Момент нападения рыси на женщину попал на видео
10:02:58
748
1
Предыдущее Следующее

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: инкассаторы   нападение   юар   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
25
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
25  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Natural Selection 3 часа назад
нигер там сидит чтоб ствол подержать, понятно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
7k
Barachek_Obachek 3 минуты назад
Это из чего должны быть яйца сварены, чтобы в ЮАР инкассатором работать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Михалыч 13 минут назад
Охренеть, богато они там живут в ЮАР. Солидный такой у водилы кожаный универсальный держатель для автомата и телефона.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Vasiliy Pakazyava 40 минут назад
Как всегда, на самом интересном месте
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Павел 46 минут назад
Узенькая машинёха. Прям труться плечами. Хоть стекла бронированные.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
259
Сергей Ковалев Павел Полчаса назад
Hummer забронировали
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
parallax 50 минут назад
Где концовка?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
259
Сергей Ковалев parallax 21 минуту назад
В конце естественно. Досмотрите до финала
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23
jose 53 минуты назад
Обезьянка не поняла, что произошло...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Андрей Бертон 57 минут назад
Грабителям повезло что в машине Стетхема не было.
А если серьёзно, всем разрулил белый, что там черный делал? Такое впечатление, что он просто левый пассажир.
И ещё, мля, аварийная связь у инкассаторов по мобиле, вы серьёзно? Да и автомат в машине с длинным прикладом, они что, воевать собрались в чистом поле?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
au3 Час назад
А на хрена им на ствол оптика?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
259
Сергей Ковалев au3 23 минуты назад
Странный вопрос.У них же приказ живыми не сдаваться,а прицел что бы не промазать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Влад Чернов Час назад
водиле зачет .. нигер кирпичей навалил и сдается мне что он что то знал .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
integral11 2 часа назад
Какое - то село! Аварийного вызова нет, негр тупой рядом, чтоб автомат держать, подмогу вызывают по смартфону, единственное - машина отличная и стекла прочные! У нас в Сбере, и у тех есть боковые окна для стрельбы через дверь!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Джон Уик 2 часа назад
Я не понял у них там что в машине рации нет?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
parallax Джон Уик 49 минут назад
Мобила круче ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Михаил 2 часа назад
Весело у них без Апартеида...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
360
liveevil 2 часа назад
Водила молодец, никакой паники. В отличие от наложившего кирпичей афро-американца.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
parallax liveevil 54 минуты назад
Это было в ЮАР, значит он афро-африканец
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Павел liveevil 47 минут назад
Авфро-американца? В Африке? нонсес
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61k
Viktor 2 часа назад
У негры очко жимануло - эт тебе не в баскет штырить!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
251
Djawdet 2 часа назад
У инкассаторов нет ни рации, ни кнопки sos, у всех так?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
847
Андрей Djawdet 2 часа назад
Это Африка, сэр...)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Не верь ушам и глазам своим: неловкие ситуации из разряда "показалось" (6 видео + 16 фото) Не верь ушам и глазам своим: неловкие ситуации из разряда "показалось" (6 видео + 16 фото) Мужчина с автоматом совершил налёт на пункт приема металлолома Мужчина с автоматом совершил налёт на пункт приема металлолома Момент нападения рыси на женщину попал на видео Момент нападения рыси на женщину попал на видео Медведь чуть не откусил деду руку Медведь чуть не откусил деду руку Отмороженный гусь против тигра Отмороженный гусь против тигра Питбуль набросился на лошадь в парке и получил отпор Питбуль набросился на лошадь в парке и получил отпор
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное видео
Как Зеленский почти на коленях просил Путина забрать его в Россию за долги
1
17
Как Зеленский почти на коленях просил Путина забрать его в Россию за долги
Подросток и дисковый телефон
0
62
Подросток и дисковый телефон
Нападение быка на китайского школьника
0
16
Нападение быка на китайского школьника
Как выглядит купе российского поезда с максимально повышенной комфортностью
0
12
Как выглядит купе российского поезда с максимально повышенной комфортностью
Спасение попавшей в беду цапли
0
30
Спасение попавшей в беду цапли
Потрачено: неудачная попытка угнать движущийся автомобиль
1
46
Потрачено: неудачная попытка угнать движущийся автомобиль
Настоящий пернатый ас
0
11
Настоящий пернатый ас
Когда запрещено снимать маску даже на пляже
2
14
Когда запрещено снимать маску даже на пляже
Школа пьяного мастера: удар под хвост дракону
2
79
Школа пьяного мастера: удар под хвост дракону
Осликам тоже нужен маникюр
0
19
Осликам тоже нужен маникюр
Популярное
Эпоксидка и сумасшедшие вещи, которые можно сделать при ее участии
17
68
Эпоксидка и сумасшедшие вещи, которые можно сделать при ее участии
Прощай, черный Абдулла!
6
109
Прощай, черный Абдулла!
﻿
Набирающие популярность
Как челка может изменить внешность в лучшую и худшую стороны
0
10
Как челка может изменить внешность в лучшую и худшую стороны
Полезный и вредный: чем обусловлен долгий период разложения пластика?
1
7
Полезный и вредный: чем обусловлен долгий период разложения пластика?
«Это ниже дна». Звезды, которым пришлось пережить шантаж (10 фото)
«Это ниже дна». Звезды, которым пришлось пережить шантаж (10 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Товары для фитнеса
2
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#факты#автомир#СССР#аварии#люди#еда#Москва#мемы
#фото#интересно#Россия#интересное#подборка#автомобили#сша#кино#в мире#позитив
#прикол#история#картинки#дтп#красота#криминал#авто аварии#приколы#комментарии#шоу бизнес

На что жалуетесь?

Вернуться