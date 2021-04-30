Нападение на инкассаторскую машину в Южной Африке

В ЮАР, во время перевозки денег, вооруженные люди напали на инкаcсаторов. К счастью, водитель оказался не робкого десятка и ушел от преследования. Из инкаcсаторов никто не пострадал.
В ЮАР, во время перевозки денег, вооруженные люди напали на инкаcсаторов. К счастью, водитель оказался не робкого десятка и ушел от преследования. Из инкаcсаторов никто не пострадал.
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На что жалуетесь?
А если серьёзно, всем разрулил белый, что там черный делал? Такое впечатление, что он просто левый пассажир.
И ещё, мля, аварийная связь у инкассаторов по мобиле, вы серьёзно? Да и автомат в машине с длинным прикладом, они что, воевать собрались в чистом поле?