Аргентинский дед не растерялся и достойно выступил один против банды налетчиков. Надеемся кто-то из них отъехав закурит от стресса
Аргентинский дед не растерялся и достойно выступил один против банды налетчиков. Надеемся кто-то из них отъехав закурит от стресса
Источник:
Авторский пост
Понравилось55
На что жалуетесь?
Причем не изменил ничего. Вообще ничего, просто спер и выдал за свое.
Да еще и не один пост, а сразу два, подряд.
Типичное поведение автора.
https://unews.pro/news/112163/https://unews.pro/news/112163/
Чего раскукарекался?
Авторский пост )) Твое личное авторство, исходя из высказываний здесь, дальше унитаза не выходит.