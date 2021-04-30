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Огонька не найдется?

Огонька не найдется? (1 видео)

Автор:
30 апреля 2021 13:55
Метки: бандиты   обломались   прикол   

Аргентинский дед не растерялся и достойно выступил один против банды налетчиков. Надеемся кто-то из них отъехав закурит от стресса

Нанук Паналык

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2k
Дмитрий 3 часа назад
Спичку кинуть забыл....
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7k
Перст Указующий 41 минуту назад
а Джейсон Стейтем просто устроил бы битву на шлангах
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5k
Олег 46 минут назад
Зиппо очень бы пригодилась в этой ситуации - отбежать от своей машины метра на четыре, чиркнуть и бросить вдогонку
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7k
Majul 2 часа назад
Ворованный пост и выдает за свой.
Причем не изменил ничего. Вообще ничего, просто спер и выдал за свое.
Да еще и не один пост, а сразу два, подряд.
Типичное поведение автора.

https://unews.pro/news/112163/https://unews.pro/news/112163/
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49k
Нанук Паналык Автор поста Majul 2 часа назад
Шел бы ты отсюда петушок!Источник указан в конце поста.
Чего раскукарекался?
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5k
Алексей Majul 2 часа назад
Да всем насрать хоспаде. На всяких фишках, пикабу и прочих ололо сайтиках и так постоянно перепосты одинаковые на текущий день-два.
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7k
Majul Нанук Паналык 2 часа назад
О, ответ в классическом стиле. По себе судишь, уважаемый )
Авторский пост )) Твое личное авторство, исходя из высказываний здесь, дальше унитаза не выходит.
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Используй то, что под рукой, и не ищи себе другого. Дедок молодец.
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8k
Васильевна 2 часа назад
Ахренеть
Надо же, смекнул )
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