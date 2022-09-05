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По-настоящему умное ограждение

По-настоящему умное ограждение

Автор:
05 сентября 2022 10:43
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   авто   видео   заграждение   прикол   стоянка   
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Камера наблюдения сняла забавную сцену с участием наглого автомобилиста. Мужчина решил срезать путь и откатил часть ограждения. Однако суровый бетонный "колобок" не захотел пускать транспортное средство героя видео.
Даже камера была в шоке от происходящего и начала менять "фильтры".

Источник:

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Метки: Юмор   авто   видео   заграждение   прикол   стоянка   
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6  комментариев
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6k
Echo Полчаса назад
он забыл , что квадратное катаем, а круглое несём
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3k
Александр 4 минуты назад
Был случай.В Москве,работы было,на 3 часа.В итоге затянулось на всю ночь.Оторвал цепочку и выехал.Просто то что заработал,не перекрывало стоимости стоянки )))).
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23k
Ватаку Накомоде 12 минут назад
Интересно, а каков смысл этого ограждения по замыслу тех кто его сделал? За ним явно есть проезд (чёрный автомобиль стоит), с этой стороны тоже можно заехать. То есть эти шарики явно не отделяют пешеходную зону от той где можно ездить, а стоят просто так с целью создать неудобство? Тогда я водителя конечно все равно осуждаю, но понимаю его чувства. Какой смысл в ограждении если оно по сути ни от чего не защищает, и за него можно спокойно заехать, пусть и более длинным путём?
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2k
Legat 12 минут назад
Бильярдист!
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4k
brotherirk 16 минут назад
совпадение?
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