По-настоящему умное ограждение

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Камера наблюдения сняла забавную сцену с участием наглого автомобилиста. Мужчина решил срезать путь и откатил часть ограждения. Однако суровый бетонный "колобок" не захотел пускать транспортное средство героя видео.
Даже камера была в шоке от происходящего и начала менять "фильтры".
Источник:
АНТИФИШКИ
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