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Китаец поймал цыганку-карманницу

Китаец поймал цыганку-карманницу

Автор:
17 октября 2022 11:48
Метки: видео   воровка   карманница   китаец   конфликт   цыганка   
3288
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В Венеции уроженец Китая поймал карманницу и решил дождаться полиции. Мужчина не стал долго церемониться с преступницей, когда она начала повышать голос.
Цыганка пожалела, что попалась на глаза мужчине.

Источник:

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Метки: видео   воровка   карманница   китаец   конфликт   цыганка   
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31  комментарий
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1k
Оксид Бетона 2 часа назад
Молодец китайский парень!
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14k
Кот Скрипалей 2 минуты назад
Бей цыган - спасай Китай.
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−1
[email protected] 2 минуты назад
ПУГАЯ МИР МАСШТАБОМ ПЕРЕМЕН

ЗАВАРИВАЯ ВАРЕВО КРУТОЕ

РОССИЯ ПОДНИМАЕТСЯ С КОЛЕН

И СНОВА В РОТ ЕЁ Е- /БУТ -НО СТОЯ ! ...
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309
Ринат Фамутдинов 5 минут назад
В автобусе три(!) цыганки пытались обнести поддатого мужика. Я потом пытался представить себя на месте этих тварей и понял... я бы не выжил! Их пи...ли все(!) в автобусе, милицейская сирена ерунда по сравнению с их криком!!!
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61k
google.ru 5 минут назад
Китайцы - теперь стали большим примером!.. Очень популярно теперь стало на них равняться!...
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1k
Лимонадный Джо 7 минут назад
Именно диким визгом они начинают звать своих и тогда всей кодлой пытаются отбить попавшуюся. Тут нужна железная хватка и крепкие нервы!
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38k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 10 минут назад
сразу видно толерастическое "обчиство", спасают циганку типо это у неё культурная традиция. а не чисто криминал.
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5k
Бу 17 минут назад
красава
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77k
Ща как жахну Полчаса назад
Китайцы - большие мастера по ловле всяких экзотических тварей.
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3k
Vlamir Полчаса назад
Вот за таких парней - спасибо товарищу Сяо!
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9k
GRuslan 39 минут назад
В Америке начали бы движение ЖЦВ, жизнь цыган важна, встали бы на колени и извинились что не позволяли многие годы вытаскивать бумажники из своих карманов.
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497
Gigantes Час назад
Ну а что, правильно!)
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12k
котегRUS Час назад
Наш характер! Молодец!
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7k
ron Час назад
чет недодушил, проявил ненужную гуманность ))
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15k
Александр Час назад
Китаец красава, европец бы растерялся и стоял смирно.
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24k
Сибиряк 2 часа назад
Когда дело касается цыган, то в посте сначала появляется комент с Томми, а только потом в пост заливается контент
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8k
Shtoppi 2 часа назад
цыги как всегда в своем репертуаре. горластые и наглые. настоящий биомусор.
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15k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
Он такой же китаец как она уроженка Нигерии. Азиатская внешность. но он ни разу не китаец.
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2k
pinbalist 2 часа назад
На месте
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