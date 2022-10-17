Китаец поймал цыганку-карманницу

3288
1
1
В Венеции уроженец Китая поймал карманницу и решил дождаться полиции. Мужчина не стал долго церемониться с преступницей, когда она начала повышать голос.
Цыганка пожалела, что попалась на глаза мужчине.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Неудачливая юная воровка
- Парень технично уложил агрессивного гопника
- Женщина вытащила смартфон из кармана школьницы в магазине
- Вспыльчивый велосипедист и любитель эндуро чуть не подрались в лесу
- В США конфликт в ресторане чуть не закончился трагедией
Новости партнёров
ЗАВАРИВАЯ ВАРЕВО КРУТОЕ
РОССИЯ ПОДНИМАЕТСЯ С КОЛЕН
И СНОВА В РОТ ЕЁ Е- /БУТ -НО СТОЯ ! ...