В Ижевске на девушек обвалилась облицовка балкона

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Опасное это дело, ходить по магазинам. Что уж там кирпич, железный лист на голову упасть может!
Весной самое время обновить свой гардероб. Вот и отправились за обновками две дамы в небольшой ижевский магазин одежды. Но, видимо, день для покупок был крайне неблагоприятный. Уцелели чудом.
Удмуртское управление Следственного комитета начало проверку, что же произошло. По предварительной информации одна из девушек получила повреждение.
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Со второго этажа,но мне б хватило.
Это было в пятницу 13-го !
https://old.fishki.net/video/3723837-ja-tvoj-dom-shatal.htmlhttps://old.fishki.net/video/3723837-ja-tvoj-dom-shatal.html
С них катится.
- А вот те два, подумал Мюллер и бросил второй кирпич