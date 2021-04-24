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В Ижевске на девушек обвалилась облицовка балкона

В Ижевске на девушек обвалилась облицовка балкона (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 апреля 2021 15:45
Сообщество : Жить в России
Метки: 360   балкон   видео   девушки   ижевск   магазин   падение   
1654
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Опасное это дело, ходить по магазинам. Что уж там кирпич, железный лист на голову упасть может!

Источник:

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Метки: 360   балкон   видео   девушки   ижевск   магазин   падение   
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8  комментариев
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Девушка получила повреждение? Может, все таки травму, а не повреждение?
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59
vijilante 2 часа назад
Как-то раз,в метре от меня упала конструкция остеклённого балкона.
Со второго этажа,но мне б хватило.
Это было в пятницу 13-го !
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61k
Viktor 2 часа назад
Так был же сегодня пост - не с этого дома обвалилось?

https://old.fishki.net/video/3723837-ja-tvoj-dom-shatal.htmlhttps://old.fishki.net/video/3723837-ja-tvoj-dom-shatal.html
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7k
Перст Указующий 2 часа назад
пирамиды надо строить, а не эти коробки. С пирамид ничо упасть не может.
С них катится.
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27k
Acu900 3 часа назад
- Вот те раз, подумал Штирлиц
- А вот те два, подумал Мюллер и бросил второй кирпич
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