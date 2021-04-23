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Купальник с повышенной волосатостью для самых смелых девушек

Купальник с повышенной волосатостью для самых смелых девушек (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 апреля 2021 12:25
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   Юмор   видео   купальник   прикол   
3846
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Девушка примерила и продемонстрировала своему парню купальник, который почти со стопроцентной вероятностью убережет её от приставаний и похотливых взглядов на пляже. Осталось только решиться выйти в нём из дома.

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Метки: Девушка   Юмор   видео   купальник   прикол   
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25  комментариев
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4k
Ya 3 часа назад
Ну оденет его, "приколется" разок. Нет в таком купальнике ничего порочащего девушку, видно что с юмором и довольно симпатичная.
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4k
Станислав Полчаса назад
Они и в этом купальнике секси.
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11k
Erorist Час назад
Фигурка кстати у нее вполне да и лицо тоже. Думаю что любому видно что это просто принт на ткани, так что вряд ли он от чего-то убережёт.
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27k
lem02 Erorist Час назад
"...любому видно что это просто принт на ткани..." блин, до вашего комментария была интрига...
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16k
Злобный Члегр Час назад
Этой тупой идее сто лет в обед. Но идиоты до сих пор хихикают.
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171
Sandmann 2 часа назад
В комплект

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2k
Mellivora 2 часа назад
Вдуть и срочно!
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171
Sandmann Mellivora 15 минут назад
Представляется соответствующий инвентарь к Вашему исполнению!... 30 вдутий в комплекте!
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22k
MrGod 2 часа назад
С её фигурой, ей нормально.
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18k
Nik 2 часа назад
Да ладно... Есть же любители естественности и такое наоборот может привлечь извращенцев...
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1k
Григорий Бабкин 3 часа назад
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7k
Cornho 3 часа назад
И что такого страшного в этом купальнике? Ещё бы сисьге в комлекте шли...
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799
докладчик в угол 3 часа назад
Ещё поролоновый валик в области паха вшить,и чтобы он от воды разбухал!
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23k
Dobry vojak Svejk 3 часа назад
Девушка с юмором, я бы подошёл познакомиться )))))
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568
Сергей Dobry vojak Svejk 3 часа назад
и будет тогда как в том приколе: сразу искал девушку с чувством юмора, а потом пять лет у психологов восстанавливал уверенность в себе и чувство собственного достоинства)))
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23k
Dobry vojak Svejk Сергей 2 часа назад
Я бы не был столь категоричен. Угол падения равен углу отражения.
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16k
Злобный Члегр Dobry vojak Svejk Час назад
Это если бить в лоб. А если добавить винт, то хренушки он равен.
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3k
slona75 Злобный Члегр Полчаса назад
А если ещё и шары каучуковые, то ваще хрен угадаешь...
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183
Михаил Dobry vojak Svejk 24 минуты назад
С юмором будет когда снимешь с неё купальник, и поймёшь, что он прозрачный
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639
azuver 3 часа назад
Какой только херни не производят и продают.По моему любая девушка в здравом уме не купит этот купальник и тем более не оденет.
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