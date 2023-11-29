Маленький секрет: как убрать нить с новой пары носков

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Мужчина показал, как правильно разъединить новую пару носков, не вырывая и не разрезая нитку.
Не нужно рвать, не нужно резать. Всё гениальное - просто!
P.S. цена в белорусских рублях.
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А в нормальных носках - нифига.
Кроме того сейчас о многих случаях там пластиковая стяжка тонкая как нить, но с Т-образным концом. Её только отрезать, иначе носок испортишь....