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Маленький секрет: как убрать нить с новой пары носков

Маленький секрет: как убрать нить с новой пары носков

Автор:
29 ноября 2023 09:59
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Видео   Фабрика идей   Хитрости   лайфхак   нитка   носки   
1685
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1

Мужчина показал, как правильно разъединить новую пару носков, не вырывая и не разрезая нитку.

Не нужно рвать, не нужно резать. Всё гениальное - просто!

P.S. цена в белорусских рублях.

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Метки: Видео   Фабрика идей   Хитрости   лайфхак   нитка   носки   
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15  комментариев
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744
дмитрий викторович Час назад
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8k
vasilykopkov 10 минут назад
Ну, может в носках за 5,59 рублей это и работает. Просто нить, наверное проходит сквозь такой носок, как через воздух :).
А в нормальных носках - нифига.
Кроме того сейчас о многих случаях там пластиковая стяжка тонкая как нить, но с Т-образным концом. Её только отрезать, иначе носок испортишь....
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37k
Dobry vojak Svejk 11 минут назад
Только этот чудо-способ не работает в 99 случаях из 100 И тогда материшься, кряхтишь, но идешь искать нож на кухню. Потому как где ножницы - хрен их знает... ))
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10k
MakDag 13 минут назад
Я как-то раз потянул за похожую ниточку, и остался в одном носке.
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41k
Сергей Полчаса назад
Ай, шайтан.
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25k
Михаил Сметанкин Полчаса назад
Ссылка coub.com
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302
iskra 36 минут назад
Почему бы тогда на заводе не оставлять кончик подлиннее? Тогда большинство людей интуитивно за него потянули бы..
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2k
Дмитрий 39 минут назад
В подобных случаях меня обычно мучит вопрос не как на зачем, если рядом есть ножницы, которые справятся независимо от способа, которым их скрепили.
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4k
poбт 40 минут назад
это нае*балово из серии "лучшей белорусской молочки"
все остальные швы там такие же
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608k
АРОН Час назад
Аллилуйя! Автор святой!
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236
ruslan d 2 часа назад
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