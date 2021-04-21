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Серый волк - зубами щелк!

Серый волк - зубами щелк! (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 апреля 2021 10:00
Сообщество : Животные
Метки: видео   волк   волкособ   животные   собака   спаржа   хаски   челюсть   
815
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Слышали ли вы когда-нибудь, как волки щелкают челюстями? На видео не совсем волк, а волкособ (помесь хищника с собакой), однако звук его челюстей всё равно "внушает доверие".

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Метки: видео   волк   волкособ   животные   собака   спаржа   хаски   челюсть   
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Копатыч Час назад
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Nyash 57 секунд назад
какая прелесть
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8k
Вася Полчаса назад
чо им там бросают, маринованые стручки ?
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Alex Полчаса назад
у меня такса так щелкает зубами, когда показывает, что хочет есть.
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179
Семен 44 минуты назад
Половину жратвы прощелкал...
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Копатыч Час назад
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Копатыч Час назад
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