Серый волк - зубами щелк!

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Слышали ли вы когда-нибудь, как волки щелкают челюстями? На видео не совсем волк, а волкособ (помесь хищника с собакой), однако звук его челюстей всё равно "внушает доверие".
Первая и последняя вкусняшка досталась хаски. Какая несправедливость!
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