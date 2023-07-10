Якутский волк устроил заплыв и напугал местных жителей

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Пассажиры моторной лодки засняли неожиданную встречу на видео.
Хищник проплыл довольно близко к людям и даже порычал на них. После чего волк добрался до берега и убежал по своим волчьим делам.
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У волка даже в планах не было проплывать близко. Эти тупые намеренно к нему подплывали и даже перегородили волку путь к берегу, для чего зверю пришлось уходить в реке от них. Дебилы б.ля.дь - подумал волк.