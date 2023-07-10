FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 14281 пост • 1674 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Якутский волк устроил заплыв и напугал местных жителей

Якутский волк устроил заплыв и напугал местных жителей

Автор:
10 июля 2023 09:44
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Якутия   волк   животные   заплыв   удивительно   
1695
1
1

Пассажиры моторной лодки засняли неожиданную встречу на видео.

Хищник проплыл довольно близко к людям и даже порычал на них. После чего волк добрался до берега и убежал по своим волчьим делам.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   Якутия   волк   животные   заплыв   удивительно   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Горожанин 2 часа назад
"Хищник проплыл довольно близко к людям и даже порычал на них".
----------

У волка даже в планах не было проплывать близко. Эти тупые намеренно к нему подплывали и даже перегородили волку путь к берегу, для чего зверю пришлось уходить в реке от них. Дебилы б.ля.дь - подумал волк.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
7k
Neo 18 минут назад
Тыр-пыр-дыр, че д036@лись?))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 23 минуты назад
волк менял место охоты и помылся заодно а чудики на лодке мешали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Lakrista Полчаса назад
Какая-то непроходимая фееричная тупость( "Я боюсь" и лезут к нему вплотную. Ну посмотрели на волка разок, любопытство удовлетворили, на хрена вокруг него круги наворачивать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Нико 46 минут назад
"напугал местных жителей"? ...Дебилам страх неведом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Борис Карабанов 49 минут назад
Интересно, а вот, если якутского волка с тамбовским в заплыв пустить, кто победит?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Компьютер DELL с монитором 51 минуту назад
Ну плыл и плыл он по свои волчьим делам , чего докопались то ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Алексей 52 минуты назад
Вы пошто животину мучаете? (С)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
poбт 53 минуты назад
так напугал что они кругами плавали пока он до берега не доплыл
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Alexander Gorn 57 минут назад
О, новая пословица родилась: якутский волк тебе косатка!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
sanchesS80 Час назад
Плыл волк по своим делам, а эти уродцы специально ему мешать стали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
котегRUS 2 часа назад
в этом случае - люди себя вели как вороны...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Deiz

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

276546



Другие посты автора
Популярное в сообществах
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Набирающие популярность в сообществах
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается со дня на день
Китай создал продвинутый процессор, который лучше, чем у Intel и AMD. Релиз ожидается...
Новый неубиваемый планшет Blackview Active 8 Pro
Новый неубиваемый планшет Blackview Active 8 Pro
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально!

Лучшие демотиваторы
Долго не мог понять пользы стрельбы по тарелочкам

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#люди#Сочи#забавно#факты#спасение
#интересно#СССР#Юмор#Прикол#кино#Жизнь#кот
#животные#в мире#подборка#Россия#Китай#фильм#пляж
Новый неубиваемый планшет Blackview Active 8 Pro Новый неубиваемый планшет Blackview Active 8 Pro Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться