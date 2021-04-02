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Застенчивый совенок учится есть

Застенчивый совенок учится есть (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 апреля 2021 09:02
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   птенец   птица   сова   совенок   
297
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Волонтерам приходится использовать чучело совы для того, чтобы накормить совенка, который остался без мамы. Кушать самостоятельно он отказывается.

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Метки: видео   животные   птенец   птица   сова   совенок   
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3  комментария
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60k
Viktor 2 часа назад
Чёта застенчивости я совсем не наблюдаю!
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Leonid 3 минуты назад
Ничего себе порция!!! Я б наелся.
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