Застенчивый совенок учится есть

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Волонтерам приходится использовать чучело совы для того, чтобы накормить совенка, который остался без мамы. Кушать самостоятельно он отказывается.
Этого совенка планируют снова отпустить в дикую природу. Для этого он не должен взаимодействовать с людьми. Его кормит кукла, потому что, когда у него появятся собственные птенцы, ему придется самому кормить их таким же образом.
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