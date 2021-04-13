FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Юмор 12091 пост • 2617 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор 
Вредителя настигла карма

Вредителя настигла карма (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 апреля 2021 12:13
Сообщество : Юмор
Метки: в мире   видео   карма   лодка   люди   наказание   поступок   
713
1
1
Прогуливающийся по гавани парень решил испортить жизнь окружающим. Вредитель начал сбивать удерживающие катера и лодки колышки и карма преподала ему урок

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: в мире   видео   карма   лодка   люди   наказание   поступок   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
45k
Нанук Паналык Час назад
Где продолжение про то,как обезьян получает с ноги от вышедшего чувака?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
elf3399 3 минуты назад
И снова нигер
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Alex 14 минут назад
Надеюсь, что мужик у**ал его с ноги
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Vazari Полчаса назад
И сия пучина поглотила ея в один момент.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Опаньки 46 минут назад
ну почему остановили кадр на замахе ноги ? )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
myymoo 47 минут назад
Блин надеюсь второй чувак подошел не для того что бы помочь ему вылезти...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Sasa Час назад
Теперь будет мстить колышкам. Всю жизнь!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
dima423 Sasa 53 минуты назад
надеюсь все колышки мира будут мстить ему))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
"Если быть, то быть первым" - космонавт, который навсегда вошел в историю "Если быть, то быть первым" - космонавт, который навсегда вошел в историю Детеныш тюленя спасся от голодных косаток Детеныш тюленя спасся от голодных косаток Опасная прогулка в горах Опасная прогулка в горах Огромный ястреб залетел на веранду Огромный ястреб залетел на веранду Веселая жизнь на рыболовецком судне Веселая жизнь на рыболовецком судне Мальчик устроил большой бум, когда бросил петарду в канализационный люк Мальчик устроил большой бум, когда бросил петарду в канализационный люк
Picard

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

618312



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
24 картинки, которые еще раз доказывают, что наш мир - удивительное место
4
53
24 картинки, которые еще раз доказывают, что наш мир - удивительное место
Самое жгучее растение на планете
10
103
Самое жгучее растение на планете
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Изумрудный или белый: какими на самом деле должны быть цукаты из помело?
0
8
Изумрудный или белый: какими на самом деле должны быть цукаты из помело?
Пенсионерка за рулем «Гранты» не справилась с управлением и упала с моста
0
3
Пенсионерка за рулем «Гранты» не справилась с управлением и упала с моста
"Если быть, то быть первым" - космонавт, который навсегда вошел в историю
"Если быть, то быть первым" - космонавт, который навсегда вошел в историю
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Веганы - само зло, кушайте мясо
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#в мире#СССР#дети#интересное#автомобили#комментарии#гагарин#авто аварии
#Юмор#Россия#космос#сша#кино#картинки#дтп#прикольные#криминал#фильмы
#интересно#автомир#люди#прикол#факты#подборка#животные#актеры#позитив#День Космонавтики

На что жалуетесь?

Вернуться