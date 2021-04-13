Вредителя настигла карма

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Прогуливающийся по гавани парень решил испортить жизнь окружающим. Вредитель начал сбивать удерживающие катера и лодки колышки и карма преподала ему урок
Не стоит недооценивать значимость кармы
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