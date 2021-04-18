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MatveiVainrub
Испанский Бой !!!
(1 видео)
Автор:
MatveiVainrub
18 апреля 2021 21:33
Сообщество :
Музыкальный портал
Метки:
видео
гитара
музыка
Вот такие таланты играют на лестницах в подъездах !!!
MatveiVainrub
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GUSAR
4 часа назад
Автор, завязывай бухать!
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crazyvantuz
16 минут назад
реверберация подъезда ушатывает любой концертный зал
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Ya
46 минут назад
Смотрю как ценители "высокого искусства" из поъезда минусят, становится смешно, но настроение поднимается.
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Свирепый Бамбр
2 часа назад
Так-то херня...
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Сергей
2 часа назад
прикольно, но не более. В каждом доме (многоквартирном) есть хоть один, кто может сыграть так же.
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Ya
3 часа назад
Для подъезда сойдет, для ТИК-ТОК, для понта на своей странички. Хотел сказать для секса, но кроме лица ничего не видно. Только тот кто вообще ничего не умеет и ничего не понимает(ни в чем абсолютно)-только тот восторгается всем подряд.
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