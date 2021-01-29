Такая разная реакция двух сестер на песню группы Metallica

Папа двух девочек решил провести музыкальный эксперимент. Мужчина включил дочкам песню "Enter Sandman" группы Metallica и запечатлел их реакцию.
Сразу видно, кто из девочек пошел в папу.
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