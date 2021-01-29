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Такая разная реакция двух сестер на песню группы Metallica

Такая разная реакция двух сестер на песню группы Metallica (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 января 2021 09:52
Сообщество : Юмор
Метки: metallica   Реакция   видео   дети   музыка   отец   папа   сестры   
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Папа двух девочек решил провести музыкальный эксперимент. Мужчина включил дочкам песню "Enter Sandman" группы Metallica и запечатлел их реакцию.

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Метки: metallica   Реакция   видео   дети   музыка   отец   папа   сестры   
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10  комментариев
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56k
Александр Ломовицкий 47 минут назад
как можно не любить рок ?!! ритм этого музыкального стиля подчиняет все процессы организма с первой секунды
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20k
Mike Miller Александр Ломовицкий 20 минут назад
Не всякий.
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1k
Иван 12 минут назад
Cправа наш человек!
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821
Дамир Саражаков 17 минут назад
Есть целый канал с подобным контентом, даже не знаю как мне ютуб его порекомендовал, очевидно некоторое время назад был пик популярности видеол с реакциями, забавно было посмотреть на детишек, которые слушают то, что слушаешь пол жизни.)
Ссылка www.youtube.com
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39k
Raush Полчаса назад
Очкастая молодца!!!
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9k
Eltiftel Raush 23 минуты назад
человеком вырастет
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610
neo 43 минуты назад
Тут возможно не столько музыку она не любит, сколько боится текста: песня-то про песочного человека, фольклорного персонажа, которым пугают непослушных детей на Западе
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12k
Объект реальности neo 12 секунд назад
Думаю текс непричем, все дело в громкости.
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8k
БарНалей 56 минут назад
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