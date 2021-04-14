Крановщик немного не рассчитал

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Крановщику нужно было поднять и убрать в сторону металлическую конструкцию, однако что-то пошло не так. Кажется, кто-то точно получит по каске.
Радует, что хотя бы никто не пострадал.
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Строполя, разумеется, по каске получат, кто же еще...