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Крановщик немного не рассчитал

Крановщик немного не рассчитал (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 апреля 2021 13:25
Метки: в мире   видео   крановщик   неудача   стекло   фейл   
1321
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Крановщику нужно было поднять и убрать в сторону металлическую конструкцию, однако что-то пошло не так. Кажется, кто-то точно получит по каске.

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Метки: в мире   видео   крановщик   неудача   стекло   фейл   
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21k
SerGProS Час назад
Нашалныке!Ветранама дуль дуль и потом жульдэреэштермек!!!

Нашалныке!Ветранама дуль дуль и потом жульдэреэштермек!!!Посмотреть
Нашалныке!Ветранама дуль дуль и потом жульдэреэштермек!!!
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27k
Кот Баюн 40 минут назад
Просто долбойобы снизу должны были контролировать процесс и направлять крановщика, а не херней страдать.
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9k
Алексей 45 минут назад
По ходу зп долго получать еще не будет
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6k
Serjio 45 минут назад
Какой то слепошарый крановой
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2k
Nyash Час назад
капец
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2k
Альберт Шавлаков 2 часа назад
Кажется, кто-то точно получит по каске

Строполя, разумеется, по каске получат, кто же еще...
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380
Darki Альберт Шавлаков 2 часа назад
При чём тут стропальщиком,груз висит ровно,крановщику его просто надо было выше поднять и всё,но он сделал иначе
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5k
pilgrimnl Darki 2 часа назад
крановщик вообще мог не видеть что делает, руководят строполя (знаками или по рации), а вобщем достанется всем, включая строителя или ну
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6k
Serjio pilgrimnl 40 минут назад
Сигнальщику по шапке дадут. При работе в слепой зоне отвечает сигнальщик.
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