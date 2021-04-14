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Игрушка для больших и богатых мальчиков

Игрушка для больших и богатых мальчиков (1 фото + 1 видео)

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14 апреля 2021 09:14
Метки: iebherr   видео   игрушка   интересно   радиоуправляемые модели   экскаватор   
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Говорят, что мужчину от мальчика отличает стоимость его игрушек. При просмотре этого видео вы убедитесь в правдивости этих слов.

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Вася Час назад
пять штук баксов и ипать-копать

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Сгусток позитива 7 секунд назад
эххххх стоит он наверное херову кучу денег
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Вася 2 минуты назад
любителям хомяков и морских свинок пригодится..
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Слава Андреев 37 минут назад
У меня в детстве был наш. Советский. И самосвал. Было радости полные штаны.
Правда, на голодный желудок не поднимешь )))))))))) сейчас детей, и таким не возбудить. Им это не нужно.
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SerGProS Слава Андреев 10 минут назад
У меня лет 30 назад был бы к вам вопрос: дай погонять.Вот, два вкладыша Turbo
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