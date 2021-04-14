Игрушка для больших и богатых мальчиков

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Говорят, что мужчину от мальчика отличает стоимость его игрушек. При просмотре этого видео вы убедитесь в правдивости этих слов.
Подозреваю, что за цену этой игрушки можно купить настоящий маленький экскаватор.
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Правда, на голодный желудок не поднимешь )))))))))) сейчас детей, и таким не возбудить. Им это не нужно.