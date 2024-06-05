«Мультиплеерные» велотренажёры в китайском парке

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В одном из городских парков Пекина установили велотренажёры с «мультиплеером». Любой желающий может посоревноваться с друзьями или случайными прохожими.
На большом экране отображается трасса, ваш персонаж и соперники. Лучшие результаты попадают в таблицу лидеров.
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