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«Мультиплеерные» велотренажёры в китайском парке

«Мультиплеерные» велотренажёры в китайском парке

Автор:
05 июня 2024 07:44
Сообщество : Спорт
Метки: Видео   Китай   велотренажёр   интересно   парк   пекин   
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В одном из городских парков Пекина установили велотренажёры с «мультиплеером». Любой желающий может посоревноваться с друзьями или случайными прохожими.

На большом экране отображается трасса, ваш персонаж и соперники. Лучшие результаты попадают в таблицу лидеров.

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Метки: Видео   Китай   велотренажёр   интересно   парк   пекин   
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1  комментарий
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Тяжолый Орк 6 минут назад
и это вместо того, чтобы гонять по какому-нибудь лесопарку, ловить довольной рожей мошек? ну уж нет.
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Себастьян Перейра
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