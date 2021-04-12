FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Жить в России 4281 пост • 741 подписчик подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России 
Битва за просрочку с неожиданным финалом

Битва за просрочку с неожиданным финалом (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 апреля 2021 08:44
Сообщество : Жить в России
Метки: битва   видео   воронеж   люди   неожиданно   просрочка   
693
1
1
В одном из воронежских жилых комплексов мужчина стал очевидцем "битвы" за просроченные продукты. Сотрудница супермаркета привезла тележку с просроченной продукцией к мусорному контейнеру, однако местные жители не дали женщине дойти до нужного места.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: битва   видео   воронеж   люди   неожиданно   просрочка   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
tamin 56 минут назад
Ага. И товарищ сел в джип и поехал. Тут извините вообще не про бедность. Тут я чую дачников с какой-то историей. Помнится раньше был адский спрос на коробки.
За. Тем, кто пытается раздуть истерию про бедность, стоит досмотреть до конца.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
ПЕТР 3 секунды назад
Сам наблюдал картину как к помойке Перекрестка всякие такие тетки, ребята лет 25, пару бабок подтягивались, потом лихо так все растаскивали. Псевдолибералы про таких говорят...Жертвы Путинского режима. Думаю во всех странах таких жертв, как говнища.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Дмитрий Данилов Минуту назад
Да дед владеет парой киосков неподалёку) там продаст
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Garpia121 4 минуты назад
Может у него живность, поросёнок например. Решил сэкономить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Mellivora 11 минут назад
А это шоу у них запланировано?
Она каждый день в н-часов времени вывозит такую телегу.
Халявщики телепатически предугадывают время появления тележки и дежурят?
Или халявщики там постоянно кучкуются?
И законно ли выбрасывать в мусор съестное?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Mellivora 14 минут назад
Халява же. Вы не бывали на овощебазах?))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Александр Иванов Полчаса назад
Несколько лет назад знакомую заведующую отделением Магнита полицаи наказали за то, что отдала просроченную голову сыра бомжу. Реально прилично штрафанули!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Нагайна 43 минуты назад
В середине нулевых я работала в супермаркете. И было у нас в продаже чудо под названием "Печенье лом.". Это труха, которая оставалась в коробках после фасовки, осколки всякие от разного печенья, эту шляпу за копейки выставляли на продажу. Ни разу телега с этим ломом даже до середины зала не доехала, не то что до отдела - у дверей склада толпа в засаде сидела. И это тоже не про бедность.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
rutt Час назад
Он птичкам пирожинок набрал! А тож медовичёк по 79 ре
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Что представляло из себя народное ополчение в годы ВОВ (8 фото + 1 видео) Что представляло из себя народное ополчение в годы ВОВ (8 фото + 1 видео) Ночная поездка по одному из самых опасных районов в США Ночная поездка по одному из самых опасных районов в США Креативный и безумный пример рекламы из Азии Креативный и безумный пример рекламы из Азии Отмороженный гусь против тигра Отмороженный гусь против тигра Привет из 90-х: на мужчину совершили покушение на кладбище в Пскове Привет из 90-х: на мужчину совершили покушение на кладбище в Пскове Мужчина выручил невнимательную мамашу, забывшую про своего ребенка Мужчина выручил невнимательную мамашу, забывшую про своего ребенка
Mr.Adamson

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

956552



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Скончался муж Елизаветы II принц Филипп
1
290
Скончался муж Елизаветы II принц Филипп
Взгляд вместо слов: 20+ питомцев, которые всей душой любят своих хозяев
0
32
Взгляд вместо слов: 20+ питомцев, которые всей душой любят своих хозяев
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Маврикиевна и Никитична. Зачем два мужика в старух переодевались
0
6
Маврикиевна и Никитична. Зачем два мужика в старух переодевались
Общественность возмутилась масштабным концертом Клавы Кока и Нилетто в Пскове
2
71
Общественность возмутилась масштабным концертом Клавы Кока и Нилетто в Пскове
«Им нравится». Американка заработала состояние на унижении мужчин (3 фото)
«Им нравится». Американка заработала состояние на унижении мужчин (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Тщательно готовьтесь к интервью с работодателем!
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#СССР#факты#люди#прикол#Фотографии.#сша#забавно#открытие#смешные картинки
#Юмор#фото#картинки#кино#приколы#животные#сарказм.#космос#смешно#на различный вкус
#история#Россия#комментарии#фотографии#прикольные#наука#мемы.#новости#смешные#познавательно

На что жалуетесь?

Вернуться