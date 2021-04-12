Битва за просрочку с неожиданным финалом

Однако стычка в видео — не самое интересное. Больше всего пользователям сети запомнился мужчина в черной кепке и синей куртке. Досмотрите видео до конца и вы всё поймете.



"Наблюдаю эту отвратительную картину несколько раз в день. И только не надо тут про бедность и политику. Человеческое достоинство? Не, не слышали!" — написал автор видео.



Копейка рубль бережёт?!