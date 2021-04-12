Битва за просрочку с неожиданным финалом

693
1
1
В одном из воронежских жилых комплексов мужчина стал очевидцем "битвы" за просроченные продукты. Сотрудница супермаркета привезла тележку с просроченной продукцией к мусорному контейнеру, однако местные жители не дали женщине дойти до нужного места.
Однако стычка в видео — не самое интересное. Больше всего пользователям сети запомнился мужчина в черной кепке и синей куртке. Досмотрите видео до конца и вы всё поймете.
"Наблюдаю эту отвратительную картину несколько раз в день. И только не надо тут про бедность и политику. Человеческое достоинство? Не, не слышали!" — написал автор видео.
Копейка рубль бережёт?!
"Наблюдаю эту отвратительную картину несколько раз в день. И только не надо тут про бедность и политику. Человеческое достоинство? Не, не слышали!" — написал автор видео.
Копейка рубль бережёт?!
Источник:
Ссылки по теме:
- Курьер, который не ищет легких путей
- Креативный и безумный пример рекламы из Азии
- Мужчина разбил телевизор во время своего погружения в виртуальную реальность
- Привет из 90-х: на мужчину совершили покушение на кладбище в Пскове
- Иногда всё не то, чем кажется
28
Понравилось28
Новости партнёров
Загрузка...
За. Тем, кто пытается раздуть истерию про бедность, стоит досмотреть до конца.
Она каждый день в н-часов времени вывозит такую телегу.
Халявщики телепатически предугадывают время появления тележки и дежурят?
Или халявщики там постоянно кучкуются?
И законно ли выбрасывать в мусор съестное?