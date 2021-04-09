140
1
1
Сообщение о пожаре в жилом доме на Никольском шоссе в Белогорске (Амурская область) поступило спасателям вечером 7 апреля 2021 года. Из горящей квартиры удалось спасти мужчину 1952 года рождения. Также в одной из комнат спасатели обнаружили бездыханное тельце кота.
Также в одной из комнат спасатели обнаружили бездыханное тельце кота. Животное вынесли на улицу и приступили к реанимационным действиям. Через несколько минут домашний любимец пришёл в себя. Убедившись, что с ним всё в порядке, пострадавшего передали соседям. Сейчас кот чувствует себя хорошо.
Молодцы ребята!
Молодцы! Что тут еще скажешь. Казалось бы сделали дело, спасли хозяина, а кота могли бы и не заметить, тем более уже бездыханный лежал, что тут заморачиваться, но не остались равнодушными, не прошли мимо, сделали все возможное. В итоге и хозяин и его кот живы. Это настоящие спасатели и Люди с большой буквы.
Настоящие люди! Нашли и все сделали, чтобы спасти кота!
Молодцы! Что тут еще скажешь. Казалось бы сделали дело, спасли хозяина, а кота могли бы и не заметить, тем более уже бездыханный лежал, что тут заморачиваться, но не остались равнодушными, не прошли мимо, сделали все возможное. В итоге и хозяин и его кот живы. Это настоящие спасатели и Люди с большой буквы.
Настоящие люди! Нашли и все сделали, чтобы спасти кота!
Источник:
Ссылки по теме:
- Ночной кошмар владельца натяжного потолка
- Кот "ЧёКупил?" украл у хозяина пакет с лепешками
- Спасатели освободили котика, застрявшего между железными прутьями решетки
- Маленький охотник за пельмешками
- Чем занимаются кошки, когда хозяев нет дома
Метки: Белогорск кот пожар реанимировали спасатели
44
Понравилось44
Новости партнёров
Загрузка...