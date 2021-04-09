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"Он уже не дышал": Во время пожара в Белогорске спасатели реанимировали кота

"Он уже не дышал": Во время пожара в Белогорске спасатели реанимировали кота (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 апреля 2021 19:42
Метки: Белогорск   кот   пожар   реанимировали   спасатели   
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Сообщение о пожаре в жилом доме на Никольском шоссе в Белогорске (Амурская область) поступило спасателям вечером 7 апреля 2021 года. Из горящей квартиры удалось спасти мужчину 1952 года рождения. Также в одной из комнат спасатели обнаружили бездыханное тельце кота.

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Метки: Белогорск   кот   пожар   реанимировали   спасатели   
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5k
Янус Полуэктович Час назад
парни себе карму на пару жизней вперёд поправили.
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217
Филимон Филимонов 22 минуты назад
Как приятно становится,когда узнаёшь о сердечных ,добрых людях не потерявших чувства сострадания к котику.Здоровья им и сил в их ратном труде.
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3k
Andrew_Nice Час назад
За добро всегда плюсик!
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Alex Час назад
Настоящие Герои! Не дали пропасть животинке
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