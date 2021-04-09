Молодцы ребята!



Молодцы! Что тут еще скажешь. Казалось бы сделали дело, спасли хозяина, а кота могли бы и не заметить, тем более уже бездыханный лежал, что тут заморачиваться, но не остались равнодушными, не прошли мимо, сделали все возможное. В итоге и хозяин и его кот живы. Это настоящие спасатели и Люди с большой буквы.



Настоящие люди! Нашли и все сделали, чтобы спасти кота!