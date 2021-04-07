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Пугачева оценила себя на 18 миллионов за 40-минутный корпоратив. Рассказываю что туда входитПоэтому чтобы хоть как-то выжить, они заявляют о баснословных гонорарах за какие-то жалкие пол часа на корпоративе, вы себе это представляете? Вот Пугачева себя например оценила в 18 миллионов за 40-минутное выступление.И это при то, что в свои 71 артистка из неё просто некакущая, она уже годы не поет, поэтому если вдруг кто-то захочет пригласить Аллу Борисовну в качестве артистки, то подумайте, а не будет ли вместо неё играть радио, м?Потому что на одном корпоративе так уже было, вы только посмотрите на это, вот как считаете, правильно ли гости поступили с примадонной, когда узнали, что она поет под фонеру? Вы бы на это так же отреагировали или попроще? А то мне кажется тут прям жестко:И после таких инцидентов она еще умудряется оценивать себя в 18 миллионов, хотя по факту от Аллы Пугачевой осталось только её имя. Но стоит ли даже оно таких денег? Только вдумайтесь, 18 миллионов рублей! За 40 минут! У меня в голове не укладывается, кто способен отдать такие деньги за это.Ладно, пусть будут 18 миллионов, но что в них входит? Давайте по порядку:1) Факт того, что на свадьбе у тебя выступает Пугачева (можно будет до конца жизни выпендриваться).2) Возможная фонограмма, но чтобы было честно все таки допустим она по настоящему своим голосом.3) Что-то из разряда развлечений, типа анекдоты и проведение конкурсовБольше в 40-минутную программу не входит ничего особенного. Как считаете, они стоят 18 миллионов? Думаю для всех ответ очевиден.