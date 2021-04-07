FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4767 постов • 658 подписчиков подписаться
Новое > Видео > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Пугачева оценила себя на 18 миллионов за 40-минутный корпоратив

Пугачева оценила себя на 18 миллионов за 40-минутный корпоратив (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 апреля 2021 06:34
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Алла Борисовна Пугачёва   Алла Пугачёва   Корпоративы   пандемия   пугачева   российский шоу-бизнес   шоу бизнес   
445
1
1
Сложно сейчас было бы найти человека, который не ощутил не себе все "прелести" пандемии. И речь идет не только об обычных гражданах, но и даже знаменитостей.
Причем ладно обычным работягам трудновато, но звёзды то чего ноют? Ведь как вы наверное знаете, некоторые из так называемых российских звёздочек недавно жаловались на невыносимые условия пандемии, видите ли все концерты отменили и теперь приходиться сидеть без работы в своих дворцах.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Алла Борисовна Пугачёва   Алла Пугачёва   Корпоративы   пандемия   пугачева   российский шоу-бизнес   шоу бизнес   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
21
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
21  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Erorist 2 часа назад
Собственно, претензий к Пугачевой быть не может - каждый может назначить свою цену. У меня вопрос к тем, кто им такую цену платит... Мы сами порождаем этих наглых, зажравшихся, поучающих потом нищету медийных личностей от Бузовой до Пугачевой тем что потребляем их "творчество" напрямую или опосредовано (когда попадаем на такие корпоративы)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
net 13 минут назад
"В субботу, 20 января (2018 год) , президент США Дональд Трамп отметит первую годовщину своей инаугурации. Чтобы попасть на это мероприятие, необходимо заплатить 100 тысяч долларов, а участие в круглом столе обойдется в 250 тысяч долларов."...... И песни петь он там не собирался))
Это я к чему. Тот кто имеет возможность выставлять ценник за встречу с собой, пользуется этим. А планка не от жадности, это своеобразный дресс код. На свадьбе в Химках у владельца тридцати овощных лавок на рынке, петь она не будет. В этом смысл.
Она не нужна уже 99,99% людей, но кто-то будет тащиться и хвастаться всем, что у него даже Пугачева выступала.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
BuG 24 минуты назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
528
Добрыня Полчаса назад
А может она такую цену заломила, чтобы от неё уже отстали? Может не хочет бабуля уже выступать, но её постоянно зовут. Вот и сказала такую цифру, чтобы меньше приглашали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Андрей А 38 минут назад
Есть спрос-есть и предложение.
ЕЕ заказывают не что бы песни послушать, а что бы понтануться потом-у меня карпоре Пугачева была. Ну да 18 лямов, фигня еще наворуем.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21
Юденич 49 минут назад
Можно сказать одно - Алка молодец. В такие годы такие гонорары получать. Ведь если такую цену за свое выступление выставила значит есть люди которых эта цена устраивает и они платят. А всем недовольным эти фактом скажу просто - завидуйте молча.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
812
Вадим 50 минут назад
Какая нибудь судья, или местный князек с отсутствием вкуса обязательно и за 18 закажет на свадьбу любимых детишек
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
KonstantinLeirov 52 минуты назад
Не, "Танюха" из видео танцев конечно ничего так, пластика, грация, все дела, но причем тут Алла Борисовна?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Кенвуд 53 минуты назад
Да пох. Я тоже такую сумму назову за услугу сходить за пивом, если никуда идти в принципе не собираюсь и не желаю
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
KOSTELLO 55 минут назад
Ну раз озвучивает такую цену, значит ее реально готовы заплатить.
Какие могут быть вопросы?
Лично я и за полтос рублей эту ходячую древность не посмотрел бы.
Каждому свое, как говорится
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
200k
Барон Мюнхгаузен Час назад
buracho, ты сам текст писал или просто скопипастил?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
411
Юрий Час назад
Это всего то, что украденное Непогрешимым у 20 пенсионеров за 7 лет. Гроши для общака-бассейна.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
126
Андрей Час назад
В подарок, что бы морда не треснула!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Андрей Час назад
Это 8500 баррелей нефти.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
411
Юрий 2 часа назад
Ну хоть какой из пенсионеров поимеет Непогрешимого с подельниками. Всех пенсионеров ограбили на треть пенсии, за ради своего общака-бассейна. Такие бабки может отстегнуть только госкорпорация или присосавшийся к бюджету едрусеныш с семейкой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Ваня 2 часа назад
ну пусть галкин себе на корпоратив и заказывает старушку...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman 2 часа назад
Бабульке кушать то надо. А жить она привыкла в роскоши, ни в чем себе не отказывая. Вон, футболисты за свою беготню и пинание мячика получают миллионы. А она чем хуже?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Herr Mannelig 2 часа назад
А что кому то завидно? Что-то манера заглядывать в чужой карман? Условия выступления обговариваются и оплата за это тоже. Значит находятся желающие
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Андрей Иванов 2 часа назад
1. Хотите топить за высокое искусство - подтяните грамотность.
2. Это рынок - цена стоит, хотите берите, хотите - торгуйтесь, хотите - идите в ... другие ряды. Книжки купите, если в среднем брать по 500 р. за том, то это 36 000 томов получится. О Пугачёвой даже думать забудете.
3. В отличии от современных звездунов и звездулек, Пугачёва окончила профильное училище, обучалась вокалу, имела (увы, время идёт) отличный, поставленный, голос. Имела весьма приличный репертуар с очень хорошими песнями. Это Вам не пуси-муси и рэпное гуано. Да, сейчас поиздержалась голосом, но на фоне современных исполнителей всё ещё в тренде. Да и тематикой гораздо ближе для людей с баблом (учитывая их средний возраст и , соответственно, музыкальные предпочтения). Р

И вообще - завидуйте молча
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
103
Константин Андрей Иванов 2 часа назад
в точку!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Ясный Пень 2 часа назад
Весеннее обострение у бабки . В Склифе места , что ли , для отслужившей не нашлось ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Черный рынок и прививочные туры: куда бежать за вакциной Черный рынок и прививочные туры: куда бежать за вакциной У Pentatonix появился мощный корейский конкурент У Pentatonix появился мощный корейский конкурент "У меня надета маска": Конфликт кондуктора и пассажирки троллейбуса "У меня надета маска": Конфликт кондуктора и пассажирки троллейбуса Необычная немецкая социальная реклама борьбы с коронавирусом Необычная немецкая социальная реклама борьбы с коронавирусом «Гнойный фурункул», — телеведущий из Татарстана раскритиковал Моргенштерна «Гнойный фурункул», — телеведущий из Татарстана раскритиковал Моргенштерна Подхвативший коронавирус парень показал, каково это жить без вкуса и обоняния Подхвативший коронавирус парень показал, каково это жить без вкуса и обоняния
buracho

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3802



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Веселые мемы с котом, которые рассмешат любого
10
73
Веселые мемы с котом, которые рассмешат любого
Как на Руси обманывали женихов, чтобы выдать девушку замуж
4
100
Как на Руси обманывали женихов, чтобы выдать девушку замуж
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Собаки в кабинках
0
0
Собаки в кабинках
Чем обусловлена маниакальная страсть к авокадо?
1
76
Чем обусловлена маниакальная страсть к авокадо?
Как дочь миллионера сделала из Шнура подкаблучника (14 фото)
Как дочь миллионера сделала из Шнура подкаблучника (14 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#подборка#факты#криминал#прикольные#картинки#фотографии#врачи#море
#фото#интересное#Россия#кино#позитив#в мире#комментарии#шоу бизнес#дети#настроение
#прикол#животные#история#СССР#сша#дубай#люди#Разное#знаменитости#новости

На что жалуетесь?

Вернуться