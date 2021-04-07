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Сложно сейчас было бы найти человека, который не ощутил не себе все "прелести" пандемии. И речь идет не только об обычных гражданах, но и даже знаменитостей.
Причем ладно обычным работягам трудновато, но звёзды то чего ноют? Ведь как вы наверное знаете, некоторые из так называемых российских звёздочек недавно жаловались на невыносимые условия пандемии, видите ли все концерты отменили и теперь приходиться сидеть без работы в своих дворцах.
Причем ладно обычным работягам трудновато, но звёзды то чего ноют? Ведь как вы наверное знаете, некоторые из так называемых российских звёздочек недавно жаловались на невыносимые условия пандемии, видите ли все концерты отменили и теперь приходиться сидеть без работы в своих дворцах.
Пугачева оценила себя на 18 миллионов за 40-минутный корпоратив. Рассказываю что туда входит
Поэтому чтобы хоть как-то выжить, они заявляют о баснословных гонорарах за какие-то жалкие пол часа на корпоративе, вы себе это представляете? Вот Пугачева себя например оценила в 18 миллионов за 40-минутное выступление.
И это при то, что в свои 71 артистка из неё просто некакущая, она уже годы не поет, поэтому если вдруг кто-то захочет пригласить Аллу Борисовну в качестве артистки, то подумайте, а не будет ли вместо неё играть радио, м?
Потому что на одном корпоративе так уже было, вы только посмотрите на это, вот как считаете, правильно ли гости поступили с примадонной, когда узнали, что она поет под фонеру? Вы бы на это так же отреагировали или попроще? А то мне кажется тут прям жестко:
И после таких инцидентов она еще умудряется оценивать себя в 18 миллионов, хотя по факту от Аллы Пугачевой осталось только её имя. Но стоит ли даже оно таких денег? Только вдумайтесь, 18 миллионов рублей! За 40 минут! У меня в голове не укладывается, кто способен отдать такие деньги за это.
Ладно, пусть будут 18 миллионов, но что в них входит? Давайте по порядку:
1) Факт того, что на свадьбе у тебя выступает Пугачева (можно будет до конца жизни выпендриваться).
2) Возможная фонограмма, но чтобы было честно все таки допустим она по настоящему своим голосом.
3) Что-то из разряда развлечений, типа анекдоты и проведение конкурсов
Больше в 40-минутную программу не входит ничего особенного. Как считаете, они стоят 18 миллионов? Думаю для всех ответ очевиден.
Поэтому чтобы хоть как-то выжить, они заявляют о баснословных гонорарах за какие-то жалкие пол часа на корпоративе, вы себе это представляете? Вот Пугачева себя например оценила в 18 миллионов за 40-минутное выступление.
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И это при то, что в свои 71 артистка из неё просто некакущая, она уже годы не поет, поэтому если вдруг кто-то захочет пригласить Аллу Борисовну в качестве артистки, то подумайте, а не будет ли вместо неё играть радио, м?
Потому что на одном корпоративе так уже было, вы только посмотрите на это, вот как считаете, правильно ли гости поступили с примадонной, когда узнали, что она поет под фонеру? Вы бы на это так же отреагировали или попроще? А то мне кажется тут прям жестко:
И после таких инцидентов она еще умудряется оценивать себя в 18 миллионов, хотя по факту от Аллы Пугачевой осталось только её имя. Но стоит ли даже оно таких денег? Только вдумайтесь, 18 миллионов рублей! За 40 минут! У меня в голове не укладывается, кто способен отдать такие деньги за это.
Ладно, пусть будут 18 миллионов, но что в них входит? Давайте по порядку:
1) Факт того, что на свадьбе у тебя выступает Пугачева (можно будет до конца жизни выпендриваться).
2) Возможная фонограмма, но чтобы было честно все таки допустим она по настоящему своим голосом.
3) Что-то из разряда развлечений, типа анекдоты и проведение конкурсов
Больше в 40-минутную программу не входит ничего особенного. Как считаете, они стоят 18 миллионов? Думаю для всех ответ очевиден.
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Метки: Алла Борисовна Пугачёва Алла Пугачёва Корпоративы пандемия пугачева российский шоу-бизнес шоу бизнес
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Это я к чему. Тот кто имеет возможность выставлять ценник за встречу с собой, пользуется этим. А планка не от жадности, это своеобразный дресс код. На свадьбе в Химках у владельца тридцати овощных лавок на рынке, петь она не будет. В этом смысл.
Она не нужна уже 99,99% людей, но кто-то будет тащиться и хвастаться всем, что у него даже Пугачева выступала.
ЕЕ заказывают не что бы песни послушать, а что бы понтануться потом-у меня карпоре Пугачева была. Ну да 18 лямов, фигня еще наворуем.
Какие могут быть вопросы?
Лично я и за полтос рублей эту ходячую древность не посмотрел бы.
Каждому свое, как говорится
2. Это рынок - цена стоит, хотите берите, хотите - торгуйтесь, хотите - идите в ... другие ряды. Книжки купите, если в среднем брать по 500 р. за том, то это 36 000 томов получится. О Пугачёвой даже думать забудете.
3. В отличии от современных звездунов и звездулек, Пугачёва окончила профильное училище, обучалась вокалу, имела (увы, время идёт) отличный, поставленный, голос. Имела весьма приличный репертуар с очень хорошими песнями. Это Вам не пуси-муси и рэпное гуано. Да, сейчас поиздержалась голосом, но на фоне современных исполнителей всё ещё в тренде. Да и тематикой гораздо ближе для людей с баблом (учитывая их средний возраст и , соответственно, музыкальные предпочтения). Р
И вообще - завидуйте молча