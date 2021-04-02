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Милаха нашкодила

Милаха нашкодила (1 видео)

Автор:
02 апреля 2021 20:49
Метки: дети   милота   проказы   

Извинения маленькой проказницы. Такая милота!

jungar

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Метки: дети   милота   проказы   
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10k
Агент Безопасной Национальности 3 часа назад
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Олег 43 минуты назад
Красотулечка
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51k
igor Час назад
аааааа как её вообще можно ругать
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GUSAR Час назад
Дети разные бывают.

Ссылка youtu.be
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4k
Олег GUSAR 42 минуты назад
Конечно разные - кого как научат
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11k
Хью́берт 2 часа назад
Попробуйте себе так симетрично полосы на щеках нарисовать, явно родители постарались.
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18k
kamanch 3 часа назад
Мать дебилка.
нужно порадоваться, как классно нарисовала, какие брови красивые, какой носик получился.
Потом вместе все это отмыть и перевести плавно в русло, что тяжело отмывается как, наверное, не нужно больше.
А вот альбом новый купим и краски, там можно сколько угодно!
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43k
zloykoyot kamanch 3 часа назад
Там скорее всего волосы решающую роль сыграли. А перманентные маркеры надо было подальше держать, сами виноваты.
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43k
zloykoyot 3 часа назад
Ох, чудо в перьях))) Когда фломастер будут оттирать, запомнит эту процедуру надолго, он походу перманентный. Самый золотой возраст - даже если и нашкодит, то без серьёзных последствий. Это, конечно, если спички прятать.
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67k
После обеда. 3 часа назад
Дети это наше сердце..
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1k
Dj ZXC 3 часа назад
Держи с полки пирожок!
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17k
fanatik115 4 часа назад
с ноги по роже, тогда запомнит.
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17k
fanatik115 Федя Хитрый 3 часа назад
надеюсь нет.
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85
Имя Фамилия fanatik115 3 часа назад
а вам то помогло?
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fanatik115 Имя Фамилия 2 часа назад
да.
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944
SergS1 fanatik115 2 часа назад
нет
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17k
fanatik115 SergS1 56 минут назад
но наказать все же стоить- рожей в унитаз.
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12k
KOSTELLO 4 часа назад
100 процентное концентрированное счастье.
Дай Бог тебе всего самого наилучшего малышка
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Vacony KOSTELLO 3 часа назад
это набора цветных перманентных маркеров на 25 штук ? ))))
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