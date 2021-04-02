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Видео
jungar
Милаха нашкодила
(1 видео)
Автор:
jungar
02 апреля 2021 20:49
Метки:
дети
милота
проказы
Извинения маленькой проказницы. Такая милота!
jungar
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комментария
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10k
Агент Безопасной Национальности
3 часа назад
8
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4k
Олег
43 минуты назад
Красотулечка
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51k
igor
Час назад
аааааа как её вообще можно ругать
2
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GUSAR
Час назад
Дети разные бывают.
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youtu.be
1
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Олег
GUSAR
42 минуты назад
Конечно разные - кого как научат
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11k
Хью́берт
2 часа назад
Попробуйте себе так симетрично полосы на щеках нарисовать, явно родители постарались.
-1
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18k
kamanch
3 часа назад
Мать дебилка.
нужно порадоваться, как классно нарисовала, какие брови красивые, какой носик получился.
Потом вместе все это отмыть и перевести плавно в русло, что тяжело отмывается как, наверное, не нужно больше.
А вот альбом новый купим и краски, там можно сколько угодно!
-3
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43k
zloykoyot
kamanch
3 часа назад
Там скорее всего волосы решающую роль сыграли. А перманентные маркеры надо было подальше держать, сами виноваты.
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zloykoyot
3 часа назад
Ох, чудо в перьях))) Когда фломастер будут оттирать, запомнит эту процедуру надолго, он походу перманентный. Самый золотой возраст - даже если и нашкодит, то без серьёзных последствий. Это, конечно, если спички прятать.
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67k
После обеда.
3 часа назад
Дети это наше сердце..
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Dj ZXC
3 часа назад
Держи с полки пирожок!
-8
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга.
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fanatik115
4 часа назад
с ноги по роже, тогда запомнит.
-22
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8 ответов
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fanatik115
Федя Хитрый
3 часа назад
надеюсь нет.
-8
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Имя Фамилия
fanatik115
3 часа назад
а вам то помогло?
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fanatik115
Имя Фамилия
2 часа назад
да.
-2
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SergS1
fanatik115
2 часа назад
нет
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fanatik115
SergS1
56 минут назад
но наказать все же стоить- рожей в унитаз.
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KOSTELLO
4 часа назад
100 процентное концентрированное счастье.
Дай Бог тебе всего самого наилучшего малышка
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Vacony
KOSTELLO
3 часа назад
это набора цветных перманентных маркеров на 25 штук ? ))))
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нужно порадоваться, как классно нарисовала, какие брови красивые, какой носик получился.
Потом вместе все это отмыть и перевести плавно в русло, что тяжело отмывается как, наверное, не нужно больше.
А вот альбом новый купим и краски, там можно сколько угодно!
Дай Бог тебе всего самого наилучшего малышка